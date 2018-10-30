Эрдоган объявил об операции в Сирии

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Эрдоган объявил об операции против сирийских курдов к востоку от Евфрата 

РИА Новости + ещё 24 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Demiroren News Agency
Турция начнет в ближайшее время масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.
Анкара считает сил самообороны сирийских курдов, контролирующие при поддержке США территории Сирии к востоку от реки Евфрат, террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
"Мы не позволим на востоке от Евфрата создать террористическую структуру, мы ее разрушим. Шаг за шагом, очистим холм за холмом. Мы закончили подготовку к этому, и наши планы определены. В ближайшее время мы начнем масштабную операцию против курдских вооруженных формирований на востоке от Евфрата", — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
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