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Трамп отправит тысячи солдат на границу с Мексикой
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Трамп отправит тысячи солдат на границу с Мексикой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Власти США отправят по меньшей мере 5,2 тысячи солдат на южную границу США, чтобы защитить ее от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщил канал CBS News.
В рамках операции «Верный Патриот» 1,8 тысячи военных отправится в Техас, 1,2 тысячи в Аризону и 1,5 тысячи — в Калифорнию. Это сравнимо с воинским контингентом США в Ираке. Сообщается, что количество солдат позднее может быть увеличено. Пока неизвестно, во сколько государству обойдется эта операция.
Неделей ранее на границу уже направили 800 военных. Вместе с новоприбывшими их станет около 5,2 тысячи — больше, чем американских солдат, воюющих с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Помимо профессионалов, границу уже обороняют около двух тысяч бойцов Национальной гвардии США.
Уполномоченный по таможне и защите границ Кевин Макалинан (Kevin McAleenan) заявил на пресс-конференции 29 октября, что эта мера призвана решить проблему двух крупных караванов мигрантов, направляющихся в США через территорию Мексики. В одном из них 3,5 тысячи мигрантов, и он уже находится на юге Мексики. Еще один караван, размер которого оценивают в три тысячи человек, в данный момент остановился на границе Гватемалы и Мексики.
Макалинан назвал происходящее «гуманитарным кризисом» и сообщил, что за последние три недели на границе каждый день задерживали примерно 1,9 тысячи человек, половина из которых — семьи с детьми и дети без сопровождения. Он подчеркнул, что караванам нелегальных мигрантов не удастся попасть на территорию страны.
О караванах высказался у себя в Twitter и президент США Дональд Трамп. «Множество членов банд и других очень плохих людей смешалось с караваном, движущимся к нашей южной границе. Пожалуйста, возвращайтесь, вас не пустят в Соединенные Штаты без законных процедур. Это вторжение в нашу страну, и вам придется столкнуться с нашей армией!», — написал глава государства.
Трамп ранее предупреждал, что урежет финансовую помощь центральноамериканским странам и даже закроет границу США, если караван не будет остановлен.
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