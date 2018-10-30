Умер Марат Арипов

Умер актер и режиссер Марат Арипов

фейсбуке сообщила его дочь Марианна Арипова. Душанбе в возрасте 83 лет скончался советский и таджикский актер и режиссер Марат Арипов , об этом всообщила его дочь Марианна Арипова.

Марат Арипов родился в Сталинабаде (Душанбе) в 1935 году в семье народной артистки СССР Туфы Фазыловой, в 1960 году окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени Островского, в 1965 году — режиссерский факультет ВГИКа. Начиная с середины 1950-х он снялся более чем в 20 фильмах, последний раз появился на экране в 2014 году.

Одной из первых ролей артиста в 1959 году стал образ Багдадского вора в фильме «Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц» по мотивам популярной повести Леонида Соловьева. Спустя десятилетия Арипов сыграл уже самого Ходжу Насреддина — в фильме 1982 году «Гляди веселей», где также выступил в роли режиссера.

В 1960 году Марат Арипов получил звание Заслуженного артиста Таджикской ССР, в 2008 году стал Народным артистом Таджикистана.