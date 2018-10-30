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России и Украине нагадали новый конфликт
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Главком ВМС Украины не исключил конфликта с Россией в Черном море 

Украина.ру 5 часов назад
Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что российская сторона может прибегнуть к обострению ситуации в Черном море.
Об этом он сообщил 29 октября в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
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По его мнению, ситуация в Черном море может стать такой же напряженной, как в Азовском.
«Они (российская сторона — ред.) уже проводят опрос, когда суда под нашими флагами и флагами других государств направляются в черноморские порты. Капитаны этих судов имеют право не давать четкие ответы о характере груза и куда они направляются. Но, к сожалению, 90% капитанов дают такие ответы. И я считаю, что дальнейшая эскалация и в Черном море, она может быть проведена», — заявил Воронченко.
Примечательно, что инициатором конфликта в Азовском море стала именно украинская сторона: весной Украина захватила российский сейнер «Норд», вменив его капитану незаконное посещение Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам» и такое же незаконное занятие рыбным промыслом. Остальных членов экипажа обвинили в незаконном пересечении границы. Людей до сих пор не отпускают на родину, а судно решили продать с молотка. Кроме того, в августе в херсонском порту незаконно задержали российский танкер «Механик Погодин».
В ответ Россия ужесточила политику пограничных досмотров в своей части Азовского моря. В свою очередь, Киев заявил о намерении создать в регионе военно-морскую базу. Также Совет нацбезопасности Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море. Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич подчеркнул, что эта акция Украины носит откровенно антироссийский характер и Россия будет препятствовать милитаризации Азовского моря всеми доступными средствами в рамках международного права.
25 октября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае эскалации обстановки в Азовском море. В резолюции, в частности, содержится «настоятельный призыв к высокому представителю по внешней политике вместе со странами-членами Евросоюза в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится».
26 октября глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что разрыв договора с Россией о совместном использовании Азовского моря может создать опасную ситуацию для Украины. По его мнению, официальный Киев толкают на эскалацию конфликта внешние силы.
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