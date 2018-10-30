В Замбии нашли изумруд массой 1,13 кг

Редкий по величине изумруд обнаружили шахтеры разреза Канем на севере Замбии . Масса самородка составляет 5655 каратов, или 1,13 кг, сообщила вещательная корпорация Би-би-си. Изумруд получил собственное имя — "Инкаламу" ("Лев" в переводе с языка бемба). Он "обладает отменной прозрачностью и прекрасно сбалансированным зеленым цветом с золотистым оттенком", указывается в пресс-релизе горнодобывающей компании Kagem Mining Ltd.

Ожидается, что самородок будет выставлен на торги в Сингапуре в ноябре этого года.

"Мы испытываем поразительно возросший спрос на замбийские изумруды высокого качества со стороны крупных мировых ювелирных брендов, особенно в Европе, — отмечает компания. — Они ценят их насыщенную окраску и уникальную прозрачность".

Не исключено, что перед продажей самородок будет распилен на несколько частей.

Компания Kagem на три четверти принадлежит лондонской Gemfields, 25% уставного капитала приходятся на долю замбийской государственной Industrial Development Corporation of Zambia.

История изумрудов знает немало уникальных находок. Среди них, например, "Изумрудный Будда" — кристалл массой 3600 каратов, обнаруженный в 1994 году на Мадагаскаре, или "Президент", добытый в 1993 году на Урале (1,2 кг, или 6000 каратов). Самым крупным считается экземпляр, найденный в 1974 году в Бразилии — 28 кг.