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Где в Европе живут дольше всего
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Eurostat выяснил, где в Европе живут дольше всего 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Alessandro Bianchi/Reuters
По данным статистической службы Европейского союза (ЕС) Eurostat, Швейцария лидирует среди европейских стран с самой большой продолжительностью жизни. Данные службы передает информационная служба SWI швейцарской национальной телерадиокомпании SRG SSR.
По данным Eurostat, средняя продолжительность жизни в Швейцарии составляет 83,7 лет. На втором месте находится Испания с результатом в 83,5 лет, а замыкает тройку лидеров Испания со средней продолжительностью жизни в районе 83,4 лет.
При этом, следует из данных службы, наименьшая продолжительность жизни в Европе зафиксирована в Болгарии, Латвии и Литве — здесь в среднем живут 74,9 лет.
Ранее институт оценки и оценки состояния здоровья (IHME) сделал прогноз по поводу продолжительности жизни в разных странах мира к 2040 году. Лидером рейтинга стала Испания, где продолжительность жизни к этому времени должна достигнуть 85,8 лет.
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