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Умер Марат Арипов
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Умер актер Марат Арипов 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Народный артист Таджикистана, актер и режиссер Марат Арипов умер на 84-м году жизни в Душанбе. Об этом сообщает во вторник агентство "Азия-плюс" со ссылкой на министерство культуры Таджикистана.
"На 84-м году жизни 29 октября в Душанбе после продолжительной болезни ушел из жизни народный артист Таджикистана, киноактер и режиссер фильмов, ставших гордостью таджикского кинематографа, Марат Арипов", — говорится в сообщении агентства.
Арипов родился 27 августа 1935 года в Душанбе. В возрасте 21 года он стал самым молодым заслуженным артистом в истории Таджикистана (в то время — Таджикской ССР). Актерскую славу ему принесла картина "Судьба поэта", где он сыграл одного из основоположников персидской и таджикской литературы Рудаки, за эту роль он был в 1960 году награжден Дипломом Всесоюзного кинофестиваля 1960 года в Минске и Премией Каирского кинофестиваля. Также имеет диплом "За лучший дебют" смотра кинематографистов Средней Азии и Казахстана за постановку фильма "Ниссо".
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