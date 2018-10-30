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ООН проведет собрание по выборам в Донбассе
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Совбез ООН анонсировал собрание по выборам в Донбассе 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Reuters
Совет безопасности ООН соберется во вторник, 30 октября, в 22.00 мск, чтобы обсудить назначенные на 11 ноября выборы в самопровозглашенных Донецокй и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пострпреда Украины при ООН Олега Николенко.
По словам Николенко, собрание в Совбезе инициировано украинской стороной. Он также напомнил, что в последний раз здесь обсуждали ситуацию на юго-востоке Украины обсуждали 29 мая.
"Как мы видим, с того времени ситуация только обостряется", — констатировал Николенко.
Он подчеркнул, что Киев намерен обвинить Москву в нарушении минских договоренностей, а также уведомить международное сообщество о "российских провокациях" в Азовском море. При этом он не стал уточнять, о каких "провокациях" идет речь.
Ранее бывший украинский президент Владимир Ющенко сравнил ситуацию в Донбассе и в нацистской Германии.
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