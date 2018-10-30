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Трамп ответит на ряд вопросов по «российскому делу»
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Трамп не исключил, что ответит на ряд вопросов по «российскому делу» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего ответит на некоторые вопросы в рамках расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
"Это смешно, что я должен что-то делать. Потому что мы (команда Трампа) ни в чем не замешаны. Но мы, скорее всего, да — что-то сделаем. Ответим на некоторые вопросы", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, будет ли команда Трампа отвечать на вопросы, которые представители спецпрокурора по "российскому вмешательству" Роберта Мюллера направили ему.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.
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