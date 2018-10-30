Трамп ответит на ряд вопросов по «российскому делу»

Трамп не исключил, что ответит на ряд вопросов по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего ответит на некоторые вопросы в рамках расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

"Это смешно, что я должен что-то делать. Потому что мы (команда Трампа) ни в чем не замешаны. Но мы, скорее всего, да — что-то сделаем. Ответим на некоторые вопросы", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, будет ли команда Трампа отвечать на вопросы, которые представители спецпрокурора по "российскому вмешательству" Роберта Мюллера направили ему.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров , говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.