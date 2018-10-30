Ещё
Трамп определил рамки своего национализма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пояснил, почему назвал себя националистом 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Президент США Дональд Трамп пояснил, что он имел в виду, когда во время выступления на одном из митингов назвал себя националистом, столкнувшись после этого с критикой. В понедельник в интервью телеканалу Fox News американский лидер отметил, что не вкладывает никакого негативного смысла в это слово.
На прошлой неделе Трамп, выступая на митинге в штате Техас, назвал себя националистом. Как отмечали СМИ, это был редкий случай, когда президент США сам недвусмысленно охарактеризовал себя таким образом. Ранее это слово использовали преимущественно его политические противники, критикуя политику нынешней администрации. В частности, в негативном ключе националистом Трампа называли бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Джон Маккейн.
В интервью Fox News глава Белого дома повторил, что считает себя националистом.
"Это означает, что я люблю [эту] страну", — отметил он, говоря про США. "Я горжусь этой страной, и я называю это национализмом… и не вкладываю никаких дополнительных значений, кроме этого", — подчеркнул Трамп.
По словам президента, он противопоставляет себя сторонникам глобализации.
"Я тот, кто хочет позаботиться о нашей стране, потому что в течение многих лет… наши лидеры больше беспокоились о [других странах] мира, а не о Соединенных Штатах", — сказал президент. "Я не глобалист, но я хочу позаботиться о мире, однако сначала мне надо позаботиться о нашей стране", — пояснил он.
Один из лозунгов Трампа во время предвыборной кампании 2016 года звучал как "Америка прежде всего", им он подчеркивал, что намерен ставить на первое место национальные интересы США. Трамп также неоднократно критиковал участие Соединенных Штатов во многих международных организациях. Он, в частности, называл бедствием для США членство в Соглашении о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и Всемирной торговой организации.
ТАСС: последние новости
Макрон назвал достойным решение Меркель не претендовать на пост канцлера в 2021 году В МИД Украины вновь выступили против денонсации договора с РФ по Азовскому морю "Евровидение-2019" пройдет под девизом "Позволь себе мечтать"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценено состояние «Адмирала Кузнецова» после инцидента70
Названа причина затопления плавдока с «Адмиралом Кузнецовым»403
Андрееву вернули из ссылки после скандала33
Виктория Скрипаль обратилась к Боширову и Петрову176
«Внешнее воздействие»: что могло погубить Boeing35
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Автор хитов Лепса и Орбакайте погиб в ДТП
Происшествия Другое
06:02
Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова
Шоу-бизнес
00:31
В Подмосковье пассажир автобуса избил контролера
Происшествия
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение