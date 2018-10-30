Трамп определил рамки своего национализма

Трамп пояснил, почему назвал себя националистом

Президент США Дональд Трамп пояснил, что он имел в виду, когда во время выступления на одном из митингов назвал себя националистом, столкнувшись после этого с критикой. В понедельник в интервью телеканалу Fox News американский лидер отметил, что не вкладывает никакого негативного смысла в это слово.

На прошлой неделе Трамп, выступая на митинге в штате Техас, назвал себя националистом. Как отмечали СМИ, это был редкий случай, когда президент США сам недвусмысленно охарактеризовал себя таким образом. Ранее это слово использовали преимущественно его политические противники, критикуя политику нынешней администрации. В частности, в негативном ключе националистом Трампа называли бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Джон Маккейн

В интервью Fox News глава Белого дома повторил, что считает себя националистом.

"Это означает, что я люблю [эту] страну", — отметил он, говоря про США. "Я горжусь этой страной, и я называю это национализмом… и не вкладываю никаких дополнительных значений, кроме этого", — подчеркнул Трамп.

По словам президента, он противопоставляет себя сторонникам глобализации.

"Я тот, кто хочет позаботиться о нашей стране, потому что в течение многих лет… наши лидеры больше беспокоились о [других странах] мира, а не о Соединенных Штатах", — сказал президент. "Я не глобалист, но я хочу позаботиться о мире, однако сначала мне надо позаботиться о нашей стране", — пояснил он.