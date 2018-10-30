Украина сочла разрыв договора об Азовском море бесполезным

В МИД Украины рассказали о бесполезности разрыва соглашения по Азовскому морю

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что разрыв договора по Азовскому морю не принесет Киеву никаких дополнительных прав. Об этом сообщает РИА "Новости".

По ее словам, разговор о том, что договор необходимо денонсировать, убедит российскую сторону в том, что он работает.

"С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит (от денонсации соглашения), мы можем получить новый территориальный спор с Россией относительно делимитации Азовского моря", — сказала Зеркаль.