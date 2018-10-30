Ещё
Украина сочла разрыв договора об Азовском море бесполезным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Украины рассказали о бесполезности разрыва соглашения по Азовскому морю 

Газета.Ru + ещё 6 44 минуты назад
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что разрыв договора по Азовскому морю не принесет Киеву никаких дополнительных прав. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, разговор о том, что договор необходимо денонсировать, убедит российскую сторону в том, что он работает.
"С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит (от денонсации соглашения), мы можем получить новый территориальный спор с Россией относительно делимитации Азовского моря", — сказала Зеркаль.
Ранее в Госдуме отреагировали на план "возвращения" Украиной Азовского моря.
Газета.Ru: последние новости
Клинтон ответила на вопрос о повторном выдвижении в президенты "Евровидение" в Израиле получило официальный девиз В посольстве России не удивились выдвинутым США обвинениям против россиянки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Боширову и Петрову165
«Внешнее воздействие»: что могло погубить Boeing15
Андрееву вернули из ссылки после скандала10
Россиянам разрешат наносить увечья преступникам25
Появились данные о действиях Израиля после крушения Ил-20515
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Владимир Бородин погиб в ДТП
Происшествия Другое
06:02
Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова
Шоу-бизнес
00:31
В Подмосковье пассажир автобуса избил контролера
Происшествия
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение