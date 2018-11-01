Почему второй холодной войны не будет

После заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора РСМД, перспектива новой холодной войны вновь укрепляет позиции среди политиков и СМИ. Но это ошибочный взгляд, утверждает Фабьен Эрбер на сайте Les Yeux du Monde (Франция) . Да, у России и Европы складываются сложные, однако новой холодной войны не будет просто потому, что Европа больше — не центр мира.
После заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора РСМД, который подписали Америка и СССР в 1987 году, перспектива новой холодной войны после украинского кризиса 2014 года, судя по всему, вновь укрепляет позиции среди политиков и СМИ. Как бы то ни было, это ошибочный взгляд. Хотя в наше время хватает неопределенностей, в данном случае ни о чем подобном речи не идет. Между Россий и Западом не будет новой холодной войны, и тому есть множество причин: от ослабления России и доминирования Китая до новых мировых реалий, которые больше не приемлют старую «блоковую» логику. Упоминание этого периода недавней истории становится для некоторых способом уцепиться за отжившие свое доктрины, а не думать о стоящих перед нами насущных задачах. Поэтому, давайте развенчаем эту теорию.
Отношения Запада и России
Возвращение к размышлениям о холодной войне связано главным образом с событиями на Украине в 2014 году, в частности с аннексией Крыма Российской Федерацией. Борьба за влияние между Россией и Западом реальна, однако она не вписывается в логику холодной войны (1947-1991). Суть последней заключалась в противостоянии двух блоков в Европе и мире. Первый составляли США и члены НАТО, второй — СССР и страны ОВД. Если оставаться в границах Европы, как могли бы выглядеть два этих блока? НАТО все еще существует, однако ей не противостоит никакой другой блок. Что касается России, она серьезно изолирована в сфере европейской политики.
Кто мог бы стать ее союзником, что необходимо знать, если мы проецируем себя на новую холодную войну? Турция, член НАТО? Нет. Белоруссия под управлением жесткого Александра Лукашенко? Хотя Минск и является союзником Москвы, украинский кризис стал для него поводом для сближения с ЕС. Но разве можно всерьез противопоставлять европейский блок и ось Россия-Белоруссия?
Конечно, военные возможности и обширная территория России могут создать иллюзию равновесия двух сил. Но чаша экономических весов серьезно склоняется в сторону европейцев, а от идеи симметричности сил России и остальной Европы нужно избавляться. Стоит также добавить военную мощь США и их бюджет, в десять раз превышающий российский. Таким образом, нельзя говорить о равном соперничестве России и Запада, которое раньше и было источником холодной войны. Ядерный вопрос, который вновь вышел на первый план с подачи Дональда Трампа, не должен вводить нас в заблуждение. Хотя риск гонки ядерных вооружений с Россией на самом деле существует, она лишь подтвердит логику ядерного сдерживания. Об этом говорил сам президент Путин: «В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар».
Если все государства будут следовать этому принципу, у нас не будет права на эту страшную ядерную войну. Более того, в отличие от холодной войны, сейчас большее беспокойство вызывают ядерные театры действий за пределами Европы, будь то индийско-пакистанский конфликт, северокорейский кризис или ближневосточные маневры Израиля, Ирана и Саудовской Аравии.
Концепция равновесия сил и идеологии больше не актуальна
Да, Россия бросает вызов Европе и ставит под сомнение принципы мира, сформированные на континенте после распада СССР. Она отправляет шпионов в Великобританию, Нидерланды, Швецию и другие страны. Россия вновь обрела силу и может создать серьезные помехи, но на этом все. Она могла бы бросить вызов по отдельности Франции, Германии и Великобритании, но не трем государствам и остальным европейским странам вместе взятым. Особенно если добавить сюда США, что отмечают все, кто говорит о новой холодной войне.
Наконец, представление о противостоянии консервативной России и прогрессивной Европы, как в прошлом это было с коммунизмом и капитализмом, тоже не соответствует действительности, поскольку в самом ЕС польское и венгерское правительства проявляют не меньший консерватизм, чем Москва. Кроме того, именно этим странам свойственен самый ярко выраженный в Европе антироссийский настрой… К тому же, несмотря на российское националистическое движение, следует обратить внимание на такие слова президента Владимира Путина:
«Изначально закладывалось толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий. Это основа существования России… А если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну».
Такое заявление может вызвать легкое недоумение в Европе, однако оно отражает ключевую реалию России, которая в первую очередь представляет собой федерацию, как и США. Следовательно, идея о том, что западный мультикультурализм в корне противоречит российскому национализму, не соответствует действительности. Критики могут поднять вопрос о российской поддержке ультраправых движений. Мы же возразим, что речь идет о геополитическом, а не идеологическом шаге. Доказательством тому служит тот факт, что мы и сами поддерживали враждебные Москве националистические движения в России и на Украине. Если нам, европейцам, можно использовать не соответствующие нашим ценностям силы, то и россиянам тоже. Вопреки частым утверждениям, Россия и ее руководство не заинтересованы в триумфе ультранационалистов в стране. Это поставило бы под угрозу союз, который представляет собой Россия, точно так же, как это обстоит и на Западе.
Таким образом, нынешние отношения сложны для понимания. Кстати говоря, именно поэтому современному периоду истории так непросто дать определение. В этом плане стоит признать правоту слов Буало о том, что все хорошо понятное произносится четко. Сейчас же у нас нет ни понимания, ни четкости в том, что касается новой фазы истории. Да, у России и Европы складываются сложные, даже конфликтные отношения, однако новой холодной войны не будет просто потому, что Европа больше — не центр мира. Она все еще остается важным мировым центром, но ей составляют конкуренцию Китай, Индия и их соседи. Поэтому не будем ошибочно использовать отжившее свое мышление в только что начавшемся XXI веке, поскольку за оценочными ошибками зачастую идут стратегические.