Les Yeux du Monde (Франция): почему второй холодной войны не будет

Les Yeux du Monde (Франция) . Да, у После заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора РСМД, перспектива новой холодной войны вновь укрепляет позиции среди политиков и СМИ. Но это ошибочный взгляд, утверждает Фабьен Эрбер на сайте. Да, у России и Европы складываются сложные, однако новой холодной войны не будет просто потому, что Европа больше — не центр мира.

После заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора РСМД, который подписали Америка и СССР в 1987 году, перспектива новой холодной войны после украинского кризиса 2014 года, судя по всему, вновь укрепляет позиции среди политиков и СМИ. Как бы то ни было, это ошибочный взгляд. Хотя в наше время хватает неопределенностей, в данном случае ни о чем подобном речи не идет. Между Россий и Западом не будет новой холодной войны, и тому есть множество причин: от ослабления России и доминирования Китая до новых мировых реалий, которые больше не приемлют старую «блоковую» логику. Упоминание этого периода недавней истории становится для некоторых способом уцепиться за отжившие свое доктрины, а не думать о стоящих перед нами насущных задачах. Поэтому, давайте развенчаем эту теорию.

Отношения Запада и России

Возвращение к размышлениям о холодной войне связано главным образом с событиями на Украине в 2014 году, в частности с аннексией Крыма Российской Федерацией. Борьба за влияние между Россией и Западом реальна, однако она не вписывается в логику холодной войны (1947-1991). Суть последней заключалась в противостоянии двух блоков в Европе и мире. Первый составляли США и члены НАТО , второй — СССР и страны ОВД . Если оставаться в границах Европы, как могли бы выглядеть два этих блока? НАТО все еще существует, однако ей не противостоит никакой другой блок. Что касается России, она серьезно изолирована в сфере европейской политики.

Кто мог бы стать ее союзником, что необходимо знать, если мы проецируем себя на новую холодную войну? Турция , член НАТО? Нет. Белоруссия под управлением жесткого Александра Лукашенко ? Хотя Минск и является союзником Москвы , украинский кризис стал для него поводом для сближения с ЕС . Но разве можно всерьез противопоставлять европейский блок и ось Россия-Белоруссия?

Конечно, военные возможности и обширная территория России могут создать иллюзию равновесия двух сил. Но чаша экономических весов серьезно склоняется в сторону европейцев, а от идеи симметричности сил России и остальной Европы нужно избавляться. Стоит также добавить военную мощь США и их бюджет, в десять раз превышающий российский. Таким образом, нельзя говорить о равном соперничестве России и Запада, которое раньше и было источником холодной войны. Ядерный вопрос, который вновь вышел на первый план с подачи Дональда Трампа, не должен вводить нас в заблуждение. Хотя риск гонки ядерных вооружений с Россией на самом деле существует, она лишь подтвердит логику ядерного сдерживания. Об этом говорил сам президент Путин: «В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар».

Если все государства будут следовать этому принципу, у нас не будет права на эту страшную ядерную войну. Более того, в отличие от холодной войны, сейчас большее беспокойство вызывают ядерные театры действий за пределами Европы, будь то индийско-пакистанский конфликт, северокорейский кризис или ближневосточные маневры Израиля, Ирана и Саудовской Аравии.

Концепция равновесия сил и идеологии больше не актуальна

Да, Россия бросает вызов Европе и ставит под сомнение принципы мира, сформированные на континенте после распада СССР. Она отправляет шпионов в Великобританию, Нидерланды, Швецию и другие страны. Россия вновь обрела силу и может создать серьезные помехи, но на этом все. Она могла бы бросить вызов по отдельности Франции, Германии и Великобритании, но не трем государствам и остальным европейским странам вместе взятым. Особенно если добавить сюда США, что отмечают все, кто говорит о новой холодной войне.

Наконец, представление о противостоянии консервативной России и прогрессивной Европы, как в прошлом это было с коммунизмом и капитализмом, тоже не соответствует действительности, поскольку в самом ЕС польское и венгерское правительства проявляют не меньший консерватизм, чем Москва. Кроме того, именно этим странам свойственен самый ярко выраженный в Европе антироссийский настрой… К тому же, несмотря на российское националистическое движение, следует обратить внимание на такие слова президента Владимира Путина

«Изначально закладывалось толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий. Это основа существования России… А если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну».

Такое заявление может вызвать легкое недоумение в Европе, однако оно отражает ключевую реалию России, которая в первую очередь представляет собой федерацию, как и США. Следовательно, идея о том, что западный мультикультурализм в корне противоречит российскому национализму, не соответствует действительности. Критики могут поднять вопрос о российской поддержке ультраправых движений. Мы же возразим, что речь идет о геополитическом, а не идеологическом шаге. Доказательством тому служит тот факт, что мы и сами поддерживали враждебные Москве националистические движения в России и на Украине. Если нам, европейцам, можно использовать не соответствующие нашим ценностям силы, то и россиянам тоже. Вопреки частым утверждениям, Россия и ее руководство не заинтересованы в триумфе ультранационалистов в стране. Это поставило бы под угрозу союз, который представляет собой Россия, точно так же, как это обстоит и на Западе.

Таким образом, нынешние отношения сложны для понимания. Кстати говоря, именно поэтому современному периоду истории так непросто дать определение. В этом плане стоит признать правоту слов Буало о том, что все хорошо понятное произносится четко. Сейчас же у нас нет ни понимания, ни четкости в том, что касается новой фазы истории. Да, у России и Европы складываются сложные, даже конфликтные отношения, однако новой холодной войны не будет просто потому, что Европа больше — не центр мира. Она все еще остается важным мировым центром, но ей составляют конкуренцию Китай, Индия и их соседи. Поэтому не будем ошибочно использовать отжившее свое мышление в только что начавшемся XXI веке, поскольку за оценочными ошибками зачастую идут стратегические.