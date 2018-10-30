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Суд отказал Ассанжу в иске о защите его прав
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Суд отказал Ассанжу в иске о защите его прав как беженца 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Суд Эквадора принял решение отказать основателю информационного портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу в иске о защите его прав как беженца.
«Судья отвергает защитные действия (Ассанжа) как незаконные», — цитирует РИА «Новости» вердикт судьи Карины Мартинес.
Отмечается, что слушания длились более шести часов.
Ассанж подал в суд на эквадорские власти после того, как посольство составило для него регламент поведения, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания медицинской помощи. Основатель WikiLeaks не согласился с выдвинутыми ему условиями и обвинил Кито в «ограничении доступа к внешнему миру». Он также сообщил, что эквадорские власти угрожали снять с него защиту, которая была предоставлена ему с момента предоставления политического убежища.
С 19 июня 2012 года Джулиан Ассанж находится в эквадорской дипломатической миссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Основатель WikiLeaks отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. По его мнению, Стокгольм намерен депортировать его в США, где ему грозит либо длительное тюремное заключение, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
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