Трампа обвинили в безделии

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Politico: большую часть дня Трамп занят своими делами и увлечениями, а не работой 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп значительную часть рабочего дня не придерживается никакого графика и имеет больше свободного времени, чем любой другой американский лидер до него. К такому выводу пришла газета Politico, которая изучила график американского лидера.
Издание приводит в пример прошлый вторник, 23 октября, когда у президента было девять часов свободного времени, тогда как в рабочем графике было расписано всего три часа. По данным газеты, большую часть дня Трамп провел в Twitter, общался по телефону с друзьями и смотрел телевизор, тогда как в три раза меньше времени у него ушло на официальные встречи, брифинги и публичные выступления. Газета считает, что предшественники Трампа на этой должности были более дисциплинированы, весь их рабочий день был расписан с первого дня появления в Белом доме и до последнего.
При этом газета уточняет, что Трамп не является первым президентом с беспорядочным графиком — Билл Клинтон и Джимми Картер известны тем, что любили делать звонки в ночное время, а у каждого президента были свои любимые часы работы. Например, президент Джордж Буш — младший был жаворонком, а Обама — совой. Politico пишет, что даже союзники Трампа признают, что в основе его работы лежит не долгосрочное планирование, а сиюминутные идеи.
"Он может прочитать что-то в газете и срочно потребовать созвать встречу по вопросам торговли", — заявил изданию источник, знакомый с распорядком дня американского лидера.
В то же время некоторые сотрудники администрации описывают Трампа как трудоголика, который в свободное время занят планированием встреч, общением по телефону с адвокатами, членами кабмина и лидерами других стран.
Также газета, проанализировав график Трампа, пришла к выводу, что он больше времени проводит на различных торжественных церемониях и интервью с прессой, чем над своей основной работой по разработке дальнейшей политики.
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