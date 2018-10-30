Трампа обвинили в безделии

Politico: большую часть дня Трамп занят своими делами и увлечениями, а не работой

Президент США Дональд Трамп значительную часть рабочего дня не придерживается никакого графика и имеет больше свободного времени, чем любой другой американский лидер до него. К такому выводу пришла газета Politico, которая изучила график американского лидера.

Издание приводит в пример прошлый вторник, 23 октября, когда у президента было девять часов свободного времени, тогда как в рабочем графике было расписано всего три часа. По данным газеты, большую часть дня Трамп провел в Twitter, общался по телефону с друзьями и смотрел телевизор, тогда как в три раза меньше времени у него ушло на официальные встречи, брифинги и публичные выступления. Газета считает, что предшественники Трампа на этой должности были более дисциплинированы, весь их рабочий день был расписан с первого дня появления в Белом доме и до последнего.

"Он может прочитать что-то в газете и срочно потребовать созвать встречу по вопросам торговли", — заявил изданию источник, знакомый с распорядком дня американского лидера.

В то же время некоторые сотрудники администрации описывают Трампа как трудоголика, который в свободное время занят планированием встреч, общением по телефону с адвокатами, членами кабмина и лидерами других стран.

Также газета, проанализировав график Трампа, пришла к выводу, что он больше времени проводит на различных торжественных церемониях и интервью с прессой, чем над своей основной работой по разработке дальнейшей политики.