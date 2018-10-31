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Назначен спецпосланник ООН по Сирии
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Спецпосланником по Сирии назначили Педерсена 

Вести.Ru + ещё 40 1 час назад
Фото: Вести.ru
Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил новым специальным посланником всемирной организации по Сирии Гейра Педерсена.
Как передает "Интерфакс", об этом информируют западные СМИ, ссылаясь на соответствующее заявление ООН.
Педерсен идет на смену Стаффану де Мистуре, который в середине октября объявил, что намерен в конце ноября покинуть свой пост по причинам личного характера.
63-летний дипломат Гейр Педерсен имеет немалый опыт работы в ООН — в качестве специального координатора по Ливану, а также личного представителя генсека по Южному Ливану. В 2012-2017 годах Педерсен был постоянным представителем Норвегии в Организации Объединенных Наций. С 2017 года являлся норвежским послом в Китае.
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