Суд в Киве обязал возбудить уголовное дело на Яценюка

В Киеве суд обязал возбудить уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка . Его подозревают в злоупотреблении властью, отмыванию доходов, полученных преступным путем, служебном подлоге и других преступлениях. Ранее в Луганске Украинский народный трибунал заочно приговорил Яценюка к пожизненному лишению свободы за геноцид, нарушении законов войны, пособничестве при терактах и другие злодеяния.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко , передают «Украинские новости».

Бывших высокопоставленных чиновников подозревают по пяти статьям: «Злоупотребление властью», «Присвоение, растрата имущества», «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», «Служебный подлог» и «Уклонение от уплаты налогов». Заявитель сказал в суде, что ранее НАБУ приняло решение не открывать уголовное производство по его обращению. Из-за этого он обратился в суд с жалобой.

Суд удовлетворил его требование и обязал антикоррупционное ведомство начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из замов министра юстиции и главы секретариата государственного секретаря минюста , передает ФАН.

В июне в Луганске Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений киевских властей против граждан Украины заочно приговорил Яценюка к пожизненному лишению свободы, признав виновным по 24 статьям Уголовного кодекса Украины, в частности: в организации геноцида, нарушении законов и обычаев войны, пособничестве в совершении террористических актов и организации совершения умышленного убийства, передает НСН.

Месяцем ранее украинская национальная полиция приступила к расследованию уголовного дела по факту вмешательства в деятельность Яценюка с целью его отставки.

«После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства», — сообщили в МВД страны.

Уголовное производство по данному делу было открыто в соответствии с ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность государственного деятеля»). По данным правоохранителей, группа лиц проплачивала митинги и распространяла ложную информацию через СМИ и депутатов Верховной рады

В апреле нынешнего года Следственный комитет России заявил, что нашел доказательства участия Яценюка в преступлениях, совершенных в отношении российских военных в Чечне. Об этом говорилось в официальном сообщении ведомства.

«Так, у СКР есть доказательства участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих Российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года», — заявила представитель СКР Светлана Петренко.

По обвинению в совершении особо тяжких преступлений Яценюк был объявлен в розыск.

Яценюк был заочно арестован 27 марта 2017 года решением Ессентукского городского суда Ставропольского края. В сообщении пресс-службы суда пояснялось, что политик обвиняется по статьям «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях».

В сентябре 2015 года председатель СК России Александр Бастрыкин заявил в интервью « Российской газете », что у ведомства есть данные об участии Арсения Яценюка в первой чеченской кампании. По его словам, Яценюк получил награду Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение российских военных.

Как считают в СК, Яценюк воевал в Чечне в составе карательных отрядов «Арго», а затем «Викинг» под руководством Александра Музычко . В свою очередь сам Яценюк заявлял, что обвинения выдуманы с целью его дискредитации.

«Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских политических деятелей, которых они люто ненавидят. В борьбе с Украиной Кремль готов задействовать любые методы», — написал в связи с этим сам политик на своей странице в фейсбуке.

Между тем министерство внутренних дел Украины официально подтвердило, что получило копии обращения правоохранительных органов России в генеральный секретариат Интерпола во французском городе Лионе с запросом об объявлении в международный розыск бывшего украинского премьер-министра.

В декабре 2017 года Яценюка задержали в Международном аэропорту Женевы после перелета из Киева. По словам пресс-секретаря возглавляемой Яценюком партии «Народный фронт» Ольги Лаппо, политика вместе с младшей дочерью остановили на паспортном контроле — «по запросу России», по делу о войне в Чечне.