Ещё
Итальянская мафия приговорила собаку к смерти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итальянская мафия приговорила полицейскую собаку к смерти, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Kadmy
Итальянская мафиозная группировка каморра приговорила к смерти полицейскую собаку, которая состоит на службе в полицейском управлении Неаполя, утверждает газета la Stampa.
По сообщению издания, девятилетний джек-рассел-терьер по кличке Почо навлек ненависть мафии из-за своей долгой и плодотворной борьбы с местным наркотрафиком. Так, благодаря острому нюху он помог обнаружить более двух тонн наркотиков. Неаполитанские преступные группировки таким образом потеряли по его вине несколько миллионов евро.
В полицейском управлении Неаполя новость об объявленной псу "вендетте" встретили с удивлением.
"Да, Почо отличный пес, мы его назвали в честь (бывшего игрока "Наполи") Лавесси. Он хорошо справляется, но сообщение о том, что ему угрожает расправа, кажется нам немного преувеличенным", — сообщил РИА Новости представитель полиции.
Последние новости
В якутском лесу найден мужчина с рюкзаком золота Почему журналист НТВ покончил с собой: названа возможная причина Нападение львицы на трехлетнюю девочку в цирке попало на видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные о действиях Израиля после крушения Ил-20
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Владимир Бородин погиб в ДТП45
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Владимир Бородин погиб в ДТП
Происшествия Другое
06:02
Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова
Шоу-бизнес
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
03:10
В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение