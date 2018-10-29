Итальянская мафия приговорила собаку к смерти

Итальянская мафия приговорила полицейскую собаку к смерти, пишут СМИ

Итальянская мафиозная группировка каморра приговорила к смерти полицейскую собаку, которая состоит на службе в полицейском управлении Неаполя , утверждает газета la Stampa

По сообщению издания, девятилетний джек-рассел-терьер по кличке Почо навлек ненависть мафии из-за своей долгой и плодотворной борьбы с местным наркотрафиком. Так, благодаря острому нюху он помог обнаружить более двух тонн наркотиков. Неаполитанские преступные группировки таким образом потеряли по его вине несколько миллионов евро.

В полицейском управлении Неаполя новость об объявленной псу "вендетте" встретили с удивлением.