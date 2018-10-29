Франция осудила теракт в Тунисе

Франция решительно осуждает теракт в Тунисе и выражает солидарность с тунисским народом, заявил представитель французского МИД

По данным МВД, восемь сотрудников полиции и один гражданин получили ранения в результате взрыва в центре тунисской столицы на авеню Хабиба Бургибы. Взрыв произвела террористка-смертница, которая скончалась на месте. По предварительным данным, на ней был пояс с самодельным взрывным устройством небольшой мощности.

"Франция со всей строгостью осуждает теракт, произошедший сегодня около 14.00 в центре Туниса, ответственность за который еще никто не взял", — сказал представитель французского министерства на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что Франция выражает солидарность с пострадавшими и тунисским народом.