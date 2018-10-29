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Франция осудила теракт в Тунисе
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Франция осудила теракт в Тунисе 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Фото: REUTERS / Zoubeir Souissi
Франция решительно осуждает теракт в Тунисе и выражает солидарность с тунисским народом, заявил представитель французского МИД.
По данным МВД, восемь сотрудников полиции и один гражданин получили ранения в результате взрыва в центре тунисской столицы на авеню Хабиба Бургибы. Взрыв произвела террористка-смертница, которая скончалась на месте. По предварительным данным, на ней был пояс с самодельным взрывным устройством небольшой мощности.
"Франция со всей строгостью осуждает теракт, произошедший сегодня около 14.00 в центре Туниса, ответственность за который еще никто не взял", — сказал представитель французского министерства на брифинге в понедельник.
Он подчеркнул, что Франция выражает солидарность с пострадавшими и тунисским народом.
"Франция приветствует профессионализм сил полиции и быстроту реакции спасательных служб. Она подтверждает свою поддержку тунисским властям в вопросе борьбы с терроризмом", — заключил представитель ведомства.
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