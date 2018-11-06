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В ДНР началось досрочное голосование
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В ДНР началось досрочное голосование на выборах главы и депутатов 

РИА Новости + ещё 90 1 час назад
Фото: РИА Новости
Досрочное голосование на выборах главы и депутатов началось в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщила во вторник председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.
"С 6 ноября на территории республики стартует процедура досрочного голосования для избирателей, которые по уважительным причинам не имеют возможности посетить свой избирательный участок. В первую очередь, это касается военнослужащих, которые в непрерывном режиме несут службу и не могут покинуть воинские части", — приводит слова Поздняковой пресс-служба ЦИК ДНР.
Процедура досрочного голосования продлится до 10 ноября.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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