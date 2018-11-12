В ДНР и ЛНР выбрали власть

Вчера, 11 ноября, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) прошли выборы глав и депутатов народных советов. На момент публикации статьи официальные результаты еще не объявлены, однако, по предварительной информации, победу одержали исполняющие обязанности глав республик, Денис Пушилин в ДНР и Леонид Пасечник в ЛНР. Народные республики Донбасса переживают не лучшие времена. Непростое положение в экономической и социальной сферах усугубляется неопределенностью в отношениях с Украиной. Зачем понадобились эти выборы, как они повлияют на внутреннюю ситуацию в республиках и на перспективы мирного урегулирования — в материале «Ленты.ру».
Летом этого года в результате покушения погиб первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Немногим ранее, в ноябре 2017-го, тоже не по своей воле, но не так трагично покинул свой пост глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий. Пришедшие им на смену люди хоть и пользовались определенным авторитетом в республиках, но не могли долго находиться в статусе исполняющих обязанности. Рано или поздно легитимность их власти следовало подтвердить всенародным голосованием.
Особенно остро этот вопрос стоял перед Пушилиным. За ним тянулся шлейф участия в сомнительных предприятиях вроде «МММ». А с началом боевых действий в Донбассе он заседал в парламенте и представлял республику на мирных переговорах в Минске. Одним словом, находился в тени прославленных боевых командиров.
Пушилин не блистал боевыми наградами, однако был в постоянном контакте с Москвой. С учетом существенной зависимости ДНР от России это и стало залогом того, что парламентарии назначили именно его на пост временного главы республики после гибели Захарченко.
Его коллега из ЛНР Пасечник, напротив, до войны имел репутацию честного офицера. Например, в далеком 2006 году, будучи сотрудником украинской Службы безопасности, он отказался от взятки в два миллиона долларов. С началом боевых действий он присоединился к ополченцам и осенью 2014 года возглавил МГБ республики.
Но он несколько лет конфликтовал с Плотницким, которого обличал в коррупции и махинациях с топливом. Финалом их противостояния стало отстранение Плотницкого от власти и назначение Пасечника врио главы ЛНР. Со стороны это выглядело как банальный дворцовый переворот.
Так что и кабинетный Пушилин, и принципиальный Пасечник нуждались во всенародном подтверждении своего права занимать высокие должности. Тем более, что согласно конституциям ДНР и ЛНР, полномочия глав республик истекают как раз в ноябре этого года, ровно через четыре года после первых выборов в 2014 году.
То, что выборы в Донбассе служат лишь цели легитимации существующего положения дел, было понятно с самого начала. Политическая культура непризнанных республик такова, что борьба за власть проходит не в публичном поле, но за закрытыми дверями высоких кабинетов.
В ЛНР все группы влияния единогласно поддерживали Пасечника. Существовали, конечно, сугубо технические кандидаты (выборы все же) вроде инженера по охране труда «Луганской железной дороги», однако реальных конкурентов у и.о. главы республики не было.
В ДНР ситуация была сложнее. У Пушилина тоже были спарринг-партнеры вроде пенсионера-самовыдвиженца, но были и более серьезные конкуренты. Например, министр доходов и сборов Александр Тимофеев с позывным Ташкент. Правда, он имел мало сторонников в республике из-за обвинений в коррупции и отжиме бизнеса, поэтому на победу вряд ли мог рассчитывать.
Помимо Ташкента, у Пушилина были реальные конкуренты из числа главных действующих лиц «русской весны»: «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев и экс-командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Последний, выехав по делам в Россию, вернуться обратно в ДНР не смог. Пограничники не пропустили его в республику, как объяснил сам Ходаковский, «по понятным причинам». Губарева же не допустили на выборы якобы из-за нарушений в собранных подписях.
На момент публикации официальные результаты еще не объявлены, однако, по предварительным данным, вполне ожидаемую победу одержали Пушилин и Пасечник. К моменту закрытия участков явка составила более 80 процентов избирателей.
На выборах же в парламенты республик участвовали по две партии, «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс» в ДНР и «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз» в ЛНР. Первые партии в каждой из республик сформированы вокруг фигур руководителей. По предварительным результатам, они набирают более двух третей голосов избирателей и, соответственно, большинство в парламентах.
Если результаты выборов были ожидаемыми, то вопрос, что будет после них, остается во многом открытым. И Пасечник накануне выборов в ЛНР, и участвующий в качестве наблюдателя в ДНР депутат Госдумы РФ Андрей Козенко говорили о том, что выборы служат подтверждением взятого ранее курса на интеграцию республик с Россией.
Однако пока что интеграция республик Донбасса с Россией по всей видимости не состоится — все стороны, на словах по крайней мере, верны Минским соглашениям, по которым ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины. Перед новыми-старыми властями стоят куда более срочные и важные задачи социально-экономического развития региона.
Бедность, безработица, остановка производства, и, самое главное, непонимание дальнейших перспектив республик простыми гражданами — вот с чем столкнутся Пушилин и Пасечник, которым придется отрабатывать полученный на выборах кредит доверия. Промышленное производство в республиках постепенно восстанавливается, у людей есть какая-никакая, но работа. При этом огромной проблемой остается отсутствие рынков сбыта.
Украина в начале прошлого года ввела блокаду, фактически обрушив экономические связи с непризнанными республиками. Теперь, даже восстановив работу отдельных заводов, руководству предстоит придумать, куда и кому продавать произведенный товар. А это будет возможно только с реализацией Минских договоренностей. Впрочем, выборы могут этому поспособствовать.
Представители ЕС и США естественно заявили, что не признают прошедшие выборы. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини накануне заявила, что они противоречат международному праву, подрывают обязательства в рамках Минских соглашений и нарушают суверенитет Украины. Посольство же США предпочло менее дипломатичные формулировки. Выборы назвали фарсом, а жителям посоветовали не ходить на избирательные участки.
Ярче всех против выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса выступил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Он пообещал республикам новые санкции, над которыми, по его словам, он уже работает вместе со своими иностранными партнерами.
Интересно, что несмотря на протесты Запада и Украины, выборы в народных республиках действительно не противоречат «Минску». В документе, в частности, в пунктах 4, 9 и 12 говорится лишь о местных (муниципальных) выборах. Они действительно должны проходить по украинским законам. Выборы же глав и депутатов парламента республик Минские договоренности не регулируют. Об этом накануне голосования еще раз напомнил Пасечник.
Впрочем, сейчас Минским соглашениям мало что может повредить. В последние годы заседания контактной группы превратились скорее в формальность, которую нужно соблюдать, дабы декларировать перед мировым сообществом свою приверженность миру.
Поэтому, несмотря на громкие заявления, украинские и западные политики вряд ли выйдут из мирных переговоров. «Минск» является мирным планом, утвержденным Совбезом ООН, безальтернативность которого признают все стороны конфликта. Поэтому прошедшие в ДНР и ЛНР выборы вряд ли что-то серьезно изменят. Они скорее зафиксируют статус-кво, ведь Пасечник был фактическим главой республики год, а Пушилин хоть и занимал пост и.о. всего три месяца, однако до этого долгие годы представлял ДНР в Минске.
Как ни странно, но выборы в Донбассе могут иметь важное значение для внутренней украинской политики. Через четыре месяца в стране пройдут президентские выборы. По последним соцопросам, действующий президент Петр Порошенко занимает лишь четвертое место в рейтинге с уровнем поддержки всего семь процентов. Схожая ситуация и с грядущими парламентскими выборами, которые пройдут осенью 2019 года. На них представителей нынешней власти скорее всего ждет поражение.
Лидеры же рейтингов, будь то Тимошенко или политики с Юго-Востока, неоднократно заявляли о готовности договариваться ради разрешения конфликта в Донбассе. В связи с этим выборы в ДНР и ЛНР приобретают особую значимость.
Прежние главы республик имели резко негативный имидж на Украине. И Захарченко, и Плотницкий стояли у истоков «русской весны», были лидерами ополчения, а украинские мамы пугали ими своих детей. Теперь же их сменили новые лица. Денис Пушилин является не военным, но политиком, на руках которого нет крови украинских военных. А Леонид Пасечник хоть и возглавлял МГБ Луганской республики, однако почти неизвестен на Украине.
В этом и заключается значимость выборов на Донбассе. Они оформили власть людей, с которыми будущим украинским властям будет комфортнее договариваться о мире. Они не ассоциируются с войной, а значит более приемлемые партнеры для переговоров с киевскими политиками из условной партии мира.
Политики в Киеве во время переговоров с представителями Донбасса смогут апеллировать к демократическим процедурам. Ведь и Пушилин, и Пасечник, пусть и не по украинским законам, но получили поддержку жителей республик на свободных выборах. К тому же оба они являются гражданами Украины, что дополнительно подтверждает тезис о гражданском характере противостояния в стране.
И это обстоятельство сильно напрягает действующую власть в Киеве, которая нацелена на продолжение войны и опирается на праворадикальный электорат. Так, предвыборная кампания Порошенко строится на трех лозунгах: «Армия, язык, вера».
Сейчас же в связи с незаконными, по мнению Киева, выборами, не исключено новое обострение конфликта в Донбассе. Использовав голосование как повод, украинская армия может активизировать столкновения и даже возобновить полномасштабные бои на линии фронта. Средство для украинских политиков вполне оправданное, если им нужно укрепить свое положение накануне выборов и заручиться поддержкой националистов.
Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках фактически подтвердили существующий статус-кво. Однако нельзя сказать, что они были только формальностью. Пушилин и Пасечник получили кредит доверия, используя который могут теперь работать над повышением уровня жизни в республиках. И самое главное, выборы в ДНР открывают для будущих украинских политиков путь к диалогу и миру.