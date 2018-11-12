В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик

Вчера, 11 ноября, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) прошли выборы глав и депутатов народных советов. На момент публикации статьи официальные результаты еще не объявлены, однако, по предварительной информации, победу одержали исполняющие обязанности глав республик, Денис Пушилин в ДНР и Леонид Пасечник в ЛНР. Народные республики Донбасса переживают не лучшие времена. Непростое положение в экономической и социальной сферах усугубляется неопределенностью в отношениях с Украиной . Зачем понадобились эти выборы, как они повлияют на внутреннюю ситуацию в республиках и на перспективы мирного урегулирования — в материале «Ленты.ру»

Летом этого года в результате покушения погиб первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко . Немногим ранее, в ноябре 2017-го, тоже не по своей воле, но не так трагично покинул свой пост глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий . Пришедшие им на смену люди хоть и пользовались определенным авторитетом в республиках, но не могли долго находиться в статусе исполняющих обязанности. Рано или поздно легитимность их власти следовало подтвердить всенародным голосованием.

Особенно остро этот вопрос стоял перед Пушилиным. За ним тянулся шлейф участия в сомнительных предприятиях вроде «МММ». А с началом боевых действий в Донбассе он заседал в парламенте и представлял республику на мирных переговорах в Минске . Одним словом, находился в тени прославленных боевых командиров.

Пушилин не блистал боевыми наградами, однако был в постоянном контакте с Москвой . С учетом существенной зависимости ДНР от России это и стало залогом того, что парламентарии назначили именно его на пост временного главы республики после гибели Захарченко.

Его коллега из ЛНР Пасечник, напротив, до войны имел репутацию честного офицера. Например, в далеком 2006 году, будучи сотрудником украинской Службы безопасности, он отказался от взятки в два миллиона долларов. С началом боевых действий он присоединился к ополченцам и осенью 2014 года возглавил МГБ республики.

Но он несколько лет конфликтовал с Плотницким, которого обличал в коррупции и махинациях с топливом. Финалом их противостояния стало отстранение Плотницкого от власти и назначение Пасечника врио главы ЛНР. Со стороны это выглядело как банальный дворцовый переворот.

Так что и кабинетный Пушилин, и принципиальный Пасечник нуждались во всенародном подтверждении своего права занимать высокие должности. Тем более, что согласно конституциям ДНР и ЛНР, полномочия глав республик истекают как раз в ноябре этого года, ровно через четыре года после первых выборов в 2014 году.

То, что выборы в Донбассе служат лишь цели легитимации существующего положения дел, было понятно с самого начала. Политическая культура непризнанных республик такова, что борьба за власть проходит не в публичном поле, но за закрытыми дверями высоких кабинетов.

В ЛНР все группы влияния единогласно поддерживали Пасечника. Существовали, конечно, сугубо технические кандидаты (выборы все же) вроде инженера по охране труда «Луганской железной дороги», однако реальных конкурентов у и.о. главы республики не было.

В ДНР ситуация была сложнее. У Пушилина тоже были спарринг-партнеры вроде пенсионера-самовыдвиженца, но были и более серьезные конкуренты. Например, министр доходов и сборов Александр Тимофеев с позывным Ташкент. Правда, он имел мало сторонников в республике из-за обвинений в коррупции и отжиме бизнеса, поэтому на победу вряд ли мог рассчитывать.

Помимо Ташкента, у Пушилина были реальные конкуренты из числа главных действующих лиц «русской весны»: «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев и экс-командир бригады «Восток» Александр Ходаковский . Последний, выехав по делам в Россию, вернуться обратно в ДНР не смог. Пограничники не пропустили его в республику, как объяснил сам Ходаковский, «по понятным причинам». Губарева же не допустили на выборы якобы из-за нарушений в собранных подписях.

На момент публикации официальные результаты еще не объявлены, однако, по предварительным данным, вполне ожидаемую победу одержали Пушилин и Пасечник. К моменту закрытия участков явка составила более 80 процентов избирателей.

На выборах же в парламенты республик участвовали по две партии, «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс» в ДНР и «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз» в ЛНР. Первые партии в каждой из республик сформированы вокруг фигур руководителей. По предварительным результатам, они набирают более двух третей голосов избирателей и, соответственно, большинство в парламентах.

Если результаты выборов были ожидаемыми, то вопрос, что будет после них, остается во многом открытым. И Пасечник накануне выборов в ЛНР, и участвующий в качестве наблюдателя в ДНР депутат Госдумы РФ Андрей Козенко говорили о том, что выборы служат подтверждением взятого ранее курса на интеграцию республик с Россией.

Однако пока что интеграция республик Донбасса с Россией по всей видимости не состоится — все стороны, на словах по крайней мере, верны Минским соглашениям, по которым ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины. Перед новыми-старыми властями стоят куда более срочные и важные задачи социально-экономического развития региона.

Бедность, безработица, остановка производства, и, самое главное, непонимание дальнейших перспектив республик простыми гражданами — вот с чем столкнутся Пушилин и Пасечник, которым придется отрабатывать полученный на выборах кредит доверия. Промышленное производство в республиках постепенно восстанавливается, у людей есть какая-никакая, но работа. При этом огромной проблемой остается отсутствие рынков сбыта.

Украина в начале прошлого года ввела блокаду, фактически обрушив экономические связи с непризнанными республиками. Теперь, даже восстановив работу отдельных заводов, руководству предстоит придумать, куда и кому продавать произведенный товар. А это будет возможно только с реализацией Минских договоренностей. Впрочем, выборы могут этому поспособствовать.

Представители ЕС и США естественно заявили, что не признают прошедшие выборы. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини накануне заявила, что они противоречат международному праву, подрывают обязательства в рамках Минских соглашений и нарушают суверенитет Украины. Посольство же США предпочло менее дипломатичные формулировки. Выборы назвали фарсом, а жителям посоветовали не ходить на избирательные участки.

Ярче всех против выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса выступил украинский министр иностранных дел Павел Климкин . Он пообещал республикам новые санкции, над которыми, по его словам, он уже работает вместе со своими иностранными партнерами.

Интересно, что несмотря на протесты Запада и Украины, выборы в народных республиках действительно не противоречат «Минску». В документе, в частности, в пунктах 4, 9 и 12 говорится лишь о местных (муниципальных) выборах. Они действительно должны проходить по украинским законам. Выборы же глав и депутатов парламента республик Минские договоренности не регулируют. Об этом накануне голосования еще раз напомнил Пасечник.

Впрочем, сейчас Минским соглашениям мало что может повредить. В последние годы заседания контактной группы превратились скорее в формальность, которую нужно соблюдать, дабы декларировать перед мировым сообществом свою приверженность миру.

Поэтому, несмотря на громкие заявления, украинские и западные политики вряд ли выйдут из мирных переговоров. «Минск» является мирным планом, утвержденным Совбезом ООН , безальтернативность которого признают все стороны конфликта. Поэтому прошедшие в ДНР и ЛНР выборы вряд ли что-то серьезно изменят. Они скорее зафиксируют статус-кво, ведь Пасечник был фактическим главой республики год, а Пушилин хоть и занимал пост и.о. всего три месяца, однако до этого долгие годы представлял ДНР в Минске.

Как ни странно, но выборы в Донбассе могут иметь важное значение для внутренней украинской политики. Через четыре месяца в стране пройдут президентские выборы. По последним соцопросам, действующий президент Петр Порошенко занимает лишь четвертое место в рейтинге с уровнем поддержки всего семь процентов. Схожая ситуация и с грядущими парламентскими выборами, которые пройдут осенью 2019 года. На них представителей нынешней власти скорее всего ждет поражение.

Лидеры же рейтингов, будь то Тимошенко или политики с Юго-Востока, неоднократно заявляли о готовности договариваться ради разрешения конфликта в Донбассе. В связи с этим выборы в ДНР и ЛНР приобретают особую значимость.

Прежние главы республик имели резко негативный имидж на Украине. И Захарченко, и Плотницкий стояли у истоков «русской весны», были лидерами ополчения, а украинские мамы пугали ими своих детей. Теперь же их сменили новые лица. Денис Пушилин является не военным, но политиком, на руках которого нет крови украинских военных. А Леонид Пасечник хоть и возглавлял МГБ Луганской республики, однако почти неизвестен на Украине.

В этом и заключается значимость выборов на Донбассе. Они оформили власть людей, с которыми будущим украинским властям будет комфортнее договариваться о мире. Они не ассоциируются с войной, а значит более приемлемые партнеры для переговоров с киевскими политиками из условной партии мира.

Политики в Киеве во время переговоров с представителями Донбасса смогут апеллировать к демократическим процедурам. Ведь и Пушилин, и Пасечник, пусть и не по украинским законам, но получили поддержку жителей республик на свободных выборах. К тому же оба они являются гражданами Украины, что дополнительно подтверждает тезис о гражданском характере противостояния в стране.

И это обстоятельство сильно напрягает действующую власть в Киеве, которая нацелена на продолжение войны и опирается на праворадикальный электорат. Так, предвыборная кампания Порошенко строится на трех лозунгах: «Армия, язык, вера».

Сейчас же в связи с незаконными, по мнению Киева, выборами, не исключено новое обострение конфликта в Донбассе. Использовав голосование как повод, украинская армия может активизировать столкновения и даже возобновить полномасштабные бои на линии фронта. Средство для украинских политиков вполне оправданное, если им нужно укрепить свое положение накануне выборов и заручиться поддержкой националистов.

Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках фактически подтвердили существующий статус-кво. Однако нельзя сказать, что они были только формальностью. Пушилин и Пасечник получили кредит доверия, используя который могут теперь работать над повышением уровня жизни в республиках. И самое главное, выборы в ДНР открывают для будущих украинских политиков путь к диалогу и миру.