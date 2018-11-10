На Украине возбудили дело из-за выборов в Донбассе

На Украине возбудили уголовное дело из-за выборов в Донбассе

Следователи прокуратуры подконтрольной Киеву части Донецкой области начали уголовное производство в связи с организацией в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборов глав и депутатов Народных советов. Об этом в пятницу говорится в сообщении ведомства.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, управлений Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Выборы глав республик и депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября 2018 года. В Киеве и ряде стран Запада отказались признавать право республик на их проведение.