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На Украине возбудили дело из-за выборов в Донбассе
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На Украине возбудили уголовное дело из-за выборов в Донбассе 

ТАСС + ещё 137 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Следователи прокуратуры подконтрольной Киеву части Донецкой области начали уголовное производство в связи с организацией в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборов глав и депутатов Народных советов. Об этом в пятницу говорится в сообщении ведомства.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, управлений Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Выборы глав республик и депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября 2018 года. В Киеве и ряде стран Запада отказались признавать право республик на их проведение.
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