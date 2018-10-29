Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня

Назван размер страховых пенсий депутатов Госдумы
Страховые пенсии депутатов и сенаторов, отказавшихся от надбавки, сократятся в 2,5-3,4 раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства труда.
Россиянам случайно списали пять миллионов штрафов
Более пяти миллионов москвичей за два года не получили заслуженные штрафы за нарушения ПДД из-за ошибки в базе данных ГИБДД.
Сбербанк признал утечку данных
Сбербанк заявил РИА Новости, что ему известно о факте публикации в сети части адресной книги сотрудников, но утверждает, что утекшая база не представляет угрозы для клиентов и автоматизированных систем кредитной организации.
Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии
Вступление Украины и Грузии в НАТО вынудит Россию обороняться. Об этом заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».
Участник сюжета "расплескалась синева" покончил с собой
Ставший известным после сюжета "Расплескалась синева" о праздновании дня ВДВ журналист НТВ погиб в Москве.
Названа цель встречи Путина и Трампа
Подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября уже началась, заявил пресс-секретарь российского лидера, прорабатываются все технические моменты.
Меркель прояснила ситуацию с уходом
Markus Schreiber / AP
Ангела Меркель не собирается переизбираться на пост канцлера Германии после того, как в 2021 г. закончатся ее текущие полномочия. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.
Туктамышева устроила стриптиз на льду
Заслуженный мастер спорта России Елизавета Туктамышева произвела фурор в канадском Лавале, раздевшись на льду под музыкальную композицию «Toxic» американской певицы Бритни Спирс.
Спасатели не нашли выживших после крушения Boeing
Boeing 737 MAX потерпел крушение 29 октября через 10-15 минут после взлёта из аэропорта Джакарты.
Караченцова похоронили
Народного артиста России Николая Петровича Караченцова похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в театре.