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Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад

Назван размер страховых пенсий депутатов Госдумы

Страховые пенсии депутатов и сенаторов, отказавшихся от надбавки, сократятся в 2,5-3,4 раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства труда.

Россиянам случайно списали пять миллионов штрафов

Более пяти миллионов москвичей за два года не получили заслуженные штрафы за нарушения ПДД из-за ошибки в базе данных ГИБДД.

Сбербанк признал утечку данных

Сбербанк заявил РИА Новости, что ему известно о факте публикации в сети части адресной книги сотрудников, но утверждает, что утекшая база не представляет угрозы для клиентов и автоматизированных систем кредитной организации.

Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии

Вступление Украины и Грузии в НАТО вынудит Россию обороняться. Об этом заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».

Участник сюжета "расплескалась синева" покончил с собой

Ставший известным после сюжета "Расплескалась синева" о праздновании дня ВДВ журналист НТВ погиб в Москве.

Названа цель встречи Путина и Трампа

Подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября уже началась, заявил пресс-секретарь российского лидера, прорабатываются все технические моменты.

Меркель прояснила ситуацию с уходом

Markus Schreiber / AP
Ангела Меркель не собирается переизбираться на пост канцлера Германии после того, как в 2021 г. закончатся ее текущие полномочия. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

Туктамышева устроила стриптиз на льду

Заслуженный мастер спорта России Елизавета Туктамышева произвела фурор в канадском Лавале, раздевшись на льду под музыкальную композицию «Toxic» американской певицы Бритни Спирс.

Спасатели не нашли выживших после крушения Boeing

Boeing 737 MAX потерпел крушение 29 октября через 10-15 минут после взлёта из аэропорта Джакарты.

Караченцова похоронили

Народного артиста России Николая Петровича Караченцова похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в театре.
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