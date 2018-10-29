Главные события понедельника 

Страховые пенсии депутатов и сенаторов, отказавшихся от надбавки, сократятся в 2,5-3,4 раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства труда.
Россиянам случайно списали пять миллионов штрафов
Более пяти миллионов москвичей за два года не получили заслуженные штрафы за нарушения ПДД из-за ошибки в базе данных ГИБДД.
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США способны в течение нескольких месяцев после выхода из ДРСМД создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности.
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