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Главные события понедельника 

Рамблер 22 минуты назад
катастрофа Boeing и другие события дня 

Назван размер страховых пенсий депутатов Госдумы

Страховые пенсии депутатов и сенаторов, отказавшихся от надбавки, сократятся в 2,5-3,4 раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства труда.

Россиянам случайно списали пять миллионов штрафов

Более пяти миллионов москвичей за два года не получили заслуженные штрафы за нарушения ПДД из-за ошибки в базе данных ГИБДД.

В США разглядели пределы военной мощи России

США способны в течение нескольких месяцев после выхода из ДРСМД создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности.
Участник сюжета "расплескалась синева" покончил с собой
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