Исторический центр Венеции оказался под водой

Исторический центр Венеции оказался почти на 75% затоплен водой

Исторический центр Венеции в понедельник оказался почти на 75% затоплен водой, которую пригнал в город африканский ветер сирокко; как сообщили РИА Новости в муниципальном Центре по приливам, в районе трех часов дня (17.00 мск) уровень воды в городе достиг 156 см над уровнем моря и только после этого стал постепенно снижаться.

Венецианцы давно привыкли к этому природному феномену, который здесь называют "высокая вода". Речь идет о сезонном подъеме воды в Венецианской лагуне, который вызывает затопление значительной части "Жемчужины Средиземноморья". Причиной этого погодного явления, которое обычно наблюдается в период с начала ноября до конца января, является ветровой нагон воды. Сирокко гонит воду из Адриатического моря в Венецианскую лагуну, откуда она попадает в каналы и разливается по улицам и площадям старинного города.

Поскольку самая низкая точка Венеции — это площадь Сан-Марко, именно там "высокая вода" достигает максимального уровня. На сей раз по распоряжению мэра Венеции Луиджи Бруньяро доступ на всемирно известную площадь был полностью запрещен во избежание несчастных случаев. Хозяева местных магазинов спешно закрыли свои заведения, а многочисленным туристам, которые с видимым удовольствием бродили в высоких резиновых сапогах по затопленной площади, пришлось переместиться в другие районы.

После того, как уровень воды достиг 150 см, городские власти распорядились приостановить движение знаменитых пароходиков — вапоретто, которые являются в Венеции основным видом общественного транспорта. Железнодорожное сообщение с материковой частью работает бесперебойно.

Нынешнее наводнение стало одним из наиболее сильных в послевоенное время. Рекордный уровень "высокой воды" в Венеции (194 см) был зарегистрирован в 1966 году. Еще четыре раза за это время уровень воды превышал 150 см, последний раз — в декабре 2008 года, когда, как и сейчас, он достиг 156 см.

Непогода обрушилась в воскресенье на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в пяти северных областях страны — Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулии.

Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии. В Риме ветер вырвал с корнем и сломал десятки крупных деревьев, только по счастливой случайности никто из столичных жителей не пострадал. В провинции Фрозиноне высокое дерево рухнуло на небольшой автомобиль, в результате чего двое мужчин, находившихся в салоне, погибли. Еще один человек — 21-летний юноша был убит упавшим деревом в Неаполе. Накануне в провинции Кротоне из-за оползня погибли четыре человека, которые занимались ремонтом канализационной системы.