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Политолог: марш мигрантов к границам США организован оппонентами Трампа
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Политолог: марш мигрантов к границам США организован оппонентами Трампа 

РИА Новости + ещё 19 8 часов назад
Фото: Русская Весна
К США по территории Мексики идет караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье, 28 октября, еще один караван стартовал из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и «плохих парней», которые направляются в страну в колонне мигрантов. Доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что марш мигрантов к границам США срежиссирован политическими оппонентами Дональда Трампа.
"Это все было организовано именно сейчас — в преддверии очень важных выборов в конгресс. Четко прослеживается политтехнологическая цепочка со всеми необходимыми атрибутами финансирования, обеспечения, логистики. Видно, что работают профессионалы: они ставят Трампа в заведомо проигрышную ситуацию. Он не может выиграть в данном случае", — считает политолог.
Смотрите полную версию беседы:
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