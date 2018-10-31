Политолог: марш мигрантов к границам США организован оппонентами Трампа

К США по территории Мексики идет караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье, 28 октября, еще один караван стартовал из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и «плохих парней», которые направляются в страну в колонне мигрантов. Доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что марш мигрантов к границам США срежиссирован политическими оппонентами Дональда Трампа.

"Это все было организовано именно сейчас — в преддверии очень важных выборов в конгресс. Четко прослеживается политтехнологическая цепочка со всеми необходимыми атрибутами финансирования, обеспечения, логистики. Видно, что работают профессионалы: они ставят Трампа в заведомо проигрышную ситуацию. Он не может выиграть в данном случае", — считает политолог.

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