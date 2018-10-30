Китай вступает в схватку за Антарктиду

Китай готовится к будущему глобальному противостоянию за природные ресурсы Антарктиды. Помимо строительства научных станций КНР проводит среди своих граждан пропагандистскую кампанию по популяризации идеи освоения незаселённого континента.

Холодный туристический рай

Власти КНР планируют в ноябре начать строить в Антарктиде первый постоянно действующий китайский аэропорт, который должен заработать через несколько лет. По данным газеты Keji Ribao, здание будет построено прямо на леднике. Сейчас в Антарктиде действует около 20 аэродромов различных государств, китайской стороне для полётов приходится использовать российские взлётно-посадочные полосы. В последние годы китайские туристы активно осваивают новый для себя маршрут на Южный полюс, и сегодня Китай — вторая после США страна по численности туристов. По подсчётам специалистов, летом 2016-17 годов (в южном полушарии тепло приходит во время зимы в северном) на континенте побывали 44 тысячи путешественников, из низ 33% пришлось на Соединённые Штаты и 12% на КНР. При этом количество китайских туристов каждый год увеличивается примерно на четверть. Сегодня в Антарктиду прилетает четыре самолёта в неделю, каждый привозит группу от 12 до 100 человек.

Рост потока людей заставил Пекин задуматься о собственной воздушной гавани. С технической точки зрения строительство аэродрома в Антарктиде представляет большую сложность, так как ледники постоянно движутся. Для выбора подходящего места (где глыбы движутся медленно, с постоянной скоростью и в одном направлении) китайские специалисты проводили исследования на протяжении двух последних лет.

Для многих экспертов, кто находится в Антарктиде в соответствии с долгом перед наукой, путешествие в вечно холодный край кажется странным. Тем более, что круиз может быть далеко небезопасным, многие группы из-за перемены погоды часто оказываются отрезанными от мира на несколько часов и даже суток. Однако китайские любители острых ощущений думают иначе и находят способы развлечь себя. На континент устремились пожилые супружеские пары, среди молодых стало популярным играть свадьбы на полюсе, а соцсети наводнили снимки купающихся в ледяной воде китайцев разных возрастов. Об интересе жителей делать фотографии пингвинов не стоит и говорить: гиды даже были вынуждены выпустить специальные инструкции о том, как не навредить своими действиями местной природе. Например, к пингвинам запретили подходить ближе, чем на 15 метров. Об интересе китайцев к Антарктиде говорит и то, что поездка одному туристу обходится примерно в $100 тысяч.

Битва за ресурсы

В настоящее время на континенте работает 37 станций, на которых трудятся специалисты из 20 стран, таких как Россия, США, КНР, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Украина, Австралия, Аргентина, Уругвай, Индия и др. Как говорят специалисты, с точки зрения проведения исследований, возводить новые научные станции в Антарктиде не имеет никакого смысла. Однако к их строительству, как и к туристическим поездкам, правительства государств давно смотрят с точки зрения эффекта присутствия, то есть геополитики.

В соответствии с договором 1959 года, которое к настоящему времени подписали 50 государств, Антарктида не может принадлежать ни одному из них. Документ, заключённый в Вашингтоне, поставил точку над давними спорами о колонизации континента. Ранее его пытались разделить на большие и маленькие сектора Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили. Ещё две страны — СССР и США — настаивали на том, что им должна принадлежать вся Антарктида. Основой достигнутых договорённостей стало согласие всех участников дискуссии отказаться от строительства на континенте военных баз и проведения испытаний оружия, в том числе атомного. Земля признавалась полем для научных исследований, причём провозглашался свободный обмен данными, которые получат учёные.

В 1991 году международным сообществом был сделан ещё один шаг к провозглашению Антарктиды мирной территорией. 43 страны в дополнение к Договору об Антарктике подписали в Мадриде «Протокол по охране окружающей среды» (Мадридский протокол) и обязались не использовать континент для добычи ресурсов. Однако документ имеет ограниченное время действия — до 2048 года, после чего протокол должен быть продлён, или кладовые Южного полюса могут быть распечатаны.

Оценки того, чем богата Антарктида, сильно разнятся, но в наличии полезных ископаемых никто не сомневается. По разным подсчётам, ледники содержат до 70% пресной воды планеты. Под их толщей находятся месторождения железной руды, меди, цинка, никеля, свинца. Алмазов может быть столько, что запасы в Якутии и ЮАР покажутся просто незначительной мелочью. Но главное, в недрах Антарктиды есть нефть и газ, причём их запасы могут быть в несколько раз больше, чем в такой стране как Россия. В американской и китайской прессе периодически появляются статьи, что развитие человеческой цивилизации требует поиска новых источников природных ресурсов, и Антарктида может быть подходящим местом для этого. Более того, иногда высказываются предложения пересмотреть Мадридский протокол и снять ограничения на добычу ископаемых в ближайшее время.