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Никакой политики. Меркель сделала еще одно заявление
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Меркель рассказала о планах после ухода 

Рамблер 46 минут назад
Ангела Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера Германии. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters, в ходе пресс-конференции Меркель заявила, что текущий срок будет последним в должности канцлера, и после его окончания она не планирует «занимать какие-либо политические должности» и становиться парламентарием.
Текущий срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии заканчивается в 2021 году.
Меркель обрушила евро
Меркель сказала также, что не собирается баллотироваться на пост лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) на выборах в декабре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Меркель объявила о планах покинуть пост главы правительства и отказаться от поста председателя ХДС на фоне выборов в федеральной земле Гессен, где ХДС набрала 27,2%, а входящая с ней в коалицию социал-демократическая партия показала худший результат с 1946 года — 19,6%.
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