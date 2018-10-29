Никакой политики. Меркель сделала еще одно заявление

Меркель рассказала о планах после ухода

Ангела Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера Германии . Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters, в ходе пресс-конференции Меркель заявила, что текущий срок будет последним в должности канцлера, и после его окончания она не планирует «занимать какие-либо политические должности» и становиться парламентарием.

Текущий срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии заканчивается в 2021 году.

Меркель сказала также, что не собирается баллотироваться на пост лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) на выборах в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Меркель объявила о планах покинуть пост главы правительства и отказаться от поста председателя ХДС на фоне выборов в федеральной земле Гессен, где ХДС набрала 27,2%, а входящая с ней в коалицию социал-демократическая партия показала худший результат с 1946 года — 19,6%.