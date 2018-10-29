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В Белом доме состоялся приём в честь Хеллоуина
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Дональд и Меланья Трамп раздали конфеты в честь Хеллоуина 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Белом доме состоялся традиционный приём в честь Хеллоуина. Из-за того, что в этом году праздник выпадает на будний день, было решено отметить его на выходных.
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья под песню Thriller Майла Джексона вышли к детям. Они раздали юным гостям, одетым в костюмы супергероев, животных и сказочных персонажей, конфеты в упаковках со своими автографами.
Американский лидер даже одолжил у девочки в костюме египетского фараона жезл с головой змеи и, словно колдуя, помахал им в сторону журналистов. Резиденция главы государства в честь праздника украшена тыквами, сеном и стеблями кукурузы.
RT на русском: последние новости
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