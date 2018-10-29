В Белом доме состоялся приём в честь Хеллоуина

Дональд и Меланья Трамп раздали конфеты в честь Хеллоуина

В Белом доме состоялся традиционный приём в честь Хеллоуина. Из-за того, что в этом году праздник выпадает на будний день, было решено отметить его на выходных.

Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья под песню Thriller Майла Джексона вышли к детям. Они раздали юным гостям, одетым в костюмы супергероев, животных и сказочных персонажей, конфеты в упаковках со своими автографами.

Американский лидер даже одолжил у девочки в костюме египетского фараона жезл с головой змеи и, словно колдуя, помахал им в сторону журналистов. Резиденция главы государства в честь праздника украшена тыквами, сеном и стеблями кукурузы.