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В Киеве заведут уголовное дело против Яценюка
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Суд обязал НАБУ начать расследование против Яценюка 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и действующего министра юстиции страны Павла Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Министерства юстиции.
Как сообщают «Украинские Новости», они подозреваются в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов.
В суде заявитель отметил, что НАБУ ранее отказалось открыть соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд. Суд удовлетворил его иск.
Обстоятельства возможных преступлений чиновников не раскрываются.
Ранее сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена», который продвигал Яценюк.
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