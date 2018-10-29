В Киеве заведут уголовное дело против Яценюка

Суд обязал НАБУ начать расследование против Яценюка

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и действующего министра юстиции страны Павла Петренко , а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Министерства юстиции.

Как сообщают «Украинские Новости», они подозреваются в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов.

В суде заявитель отметил, что НАБУ ранее отказалось открыть соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд. Суд удовлетворил его иск.

Обстоятельства возможных преступлений чиновников не раскрываются.

Ранее сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена», который продвигал Яценюк.