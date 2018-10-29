Экс-россиянин и француженка: Грузию ждет второй тур

В Грузии состоится второй тур президентских выборов — ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. На втором этапе голосования столкнутся независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционный кандидат Григол Вашадзе.

«Зурабишвили не хватает немного голосов избирателей, чтобы одержать победу в первом туре, поэтому предстоит второй тур с участием Зурабишвили и Вашадзе», — заявил глава парламента страны Ираклий Кобахидзе, его слова передает ФАН.

Однако это лукавство. По итогам обработки 98% бюллетеней с 3629 участков из 3705, разрыв двух фаворитов оказался минимальным. За Зурабашвили проголосовали 38,6% избирателей, а за Вашадзе — 37,75%

Бакрадзе еще в день голосования признал свое поражение на выборах, а его партия заявила, что во втором туре поддержит Вашадзе. Это может предрешить исход второго тура в пользу оппозиции.

В Грузии ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов. ЦИК назначил второй тур по результатам обработки более 98% бюллетеней. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает партия власти, набрала 38,6% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе набрал 37,75% голосов.

Второй тур выборов президента Грузии должен пройти не позднее 1 декабря 2018 года.

Отметим, что эти выборы в некотором смысле уникальны — граждане Грузии в последний раз выбирают главу государства напрямую. После истечения полномочий избранного президента в 2023 году его преемника будет избирать парламент и представители регионов Грузии. Главой государства же станет премьер-министр, а президент будет выполнять церемониальные функции, передает НСН.

Оба фаворита выборов имеют схожие мотивы в биографиях. И Вашадзе, и Зурабишвили — дипломаты, в разное время были министрами иностранных дел при Михаиле Саакашвили

Вашадзе долгое время был сотрудником МИД СССР, позже стал гражданином Российской Федерации, и паспорт РФ сохранял, даже будучи главой грузинского МИДа. В 2012 году он отказался от российского гражданства.

Зурабишвили — дочь грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданства, однако отказалась от французского паспорта ради участия в президентской гонке. С 1974 года она работала во французском министерстве иностранных дел, а в 2003 году она была назначена на пост чрезвычайного и полномочного посла Пятой Республики в Тбилиси.

Однако уже через год Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост президента Грузии, лично попросил главу Франции освободить Зурабишвили с должности, отметив, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было».

Одним из своих главных успехов Зурабишвили на посту министра иностранных дел считается достижение договоренностей о выводе из страны российских военных баз. В одном из своих выступлений она даже заявила, что считает это историческим достижением. Министр также заявляла, что Грузия не собирается впредь размещать у себя иностранные военные базы.

Поддержка Зурабишвили правящей партией вызвала сильнейшее недовольство у оппозиции.

Четыре оппозиционных кандидата запустили предвыборный видеоролик против французского дипломата с лозунгами: «Она не может быть президентом», «Она не знает государственного языка», «Она предатель», «Она несерьезная».

Все четверо зарегистрировались в кандидаты, чтобы у оппозиционного объединения «Сила в единстве» было больше эфирного времени и мест в избирательных комиссиях. Вашадзе, как кандидат от блока, негативно прокомментировал запрет избирательной комиссии на трансляцию этих роликов.

Помимо этого, на днях Вашадзе обвинил мэрию Тбилиси в давлении на электорат. Он заявлял, что сотрудники Транспортной компании города получили указ от руководства отдать свой голос Саломе Зурабишвили.

За грузинскими выборами следят и в России — дипломатические отношения странами были разорваны после российско-грузинской войны в 2008 году, но стороны продолжают вести диалог. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что процесс нормализации «принес всем известные позитивные результаты».

Российская и грузинская стороны продолжают переговоры по нормализации отношений — они регулярно проходят в Европе между замглавы российского МИДа Григорием Карасиным и спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе

Повестка встреч в основном связана с гуманитарными и экономическими вопросами, но не с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признает Москва. Тбилиси считает эти республики оккупированными территориями.