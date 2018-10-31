Порошенко пообещал «не сдаваться» России ради газа

В пресс-релизе указывается, что Порошенко призвал не допускать снижения уровня жизни граждан и потребовал от правительства страны не откладывать решение проблем с субсидиями на коммунальные платежи.

Он указал также: «Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ — а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб — будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись».

«Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам», — добавил Порошенко.