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Порошенко пообещал «не сдаваться» России ради газа
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Порошенко пообещал «не сдаваться» России ради газа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 7 часов назад
Фото: EPA
Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что не допустит сдачу Москве суверенитета ради газа, говорится в пресс-релизе на сайте администрации украинского лидера.
В пресс-релизе указывается, что Порошенко призвал не допускать снижения уровня жизни граждан и потребовал от правительства страны не откладывать решение проблем с субсидиями на коммунальные платежи.
Он указал также: «Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ — а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб — будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись».
«Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам», — добавил Порошенко.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман объяснил необходимость повышения цен на газ на Украине.
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