Семья Вороненкова согласилась на закрытие его дела

Родственники застреленного в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова согласились на закрытие уголовного дела в отношении него.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы выразить согласие с прекращением дела в связи со смертью», — сказал сын Вороненкова.

Из оглашённых в суде материалов следует, что мать, сестра и вдова бывшего депутата также не возражают против прекращения дела.

Однако потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе выразил мнение, что Вороненков ещё жив и должен быть осуждён.

5 октября суд приступил к рассмотрению дела о рейдерстве в отношении Вороненкова.