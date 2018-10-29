Ещё
Семья Вороненкова согласилась на закрытие его дела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянку изнасиловали у храма в Индии
Россиянку изнасиловали у храма в Индии

Семья Вороненкова согласилась на закрытие его дела 

RT на русском + ещё 22 1 час назад
Фото: Денис Вороненков/facebook.com
Родственники застреленного в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова согласились на закрытие уголовного дела в отношении него.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я хотел бы выразить согласие с прекращением дела в связи со смертью», — сказал сын Вороненкова.
Из оглашённых в суде материалов следует, что мать, сестра и вдова бывшего депутата также не возражают против прекращения дела.
Однако потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе выразил мнение, что Вороненков ещё жив и должен быть осуждён.
5 октября суд приступил к рассмотрению дела о рейдерстве в отношении Вороненкова.
RT на русском: последние новости
СМИ узнали о готовности Меркель отказаться от выдвижения на пост канцлера Захарова назвала фейком сообщения об ультиматуме российским военным в ЦАР Журналист Bild раскритиковал Меркель за «излишнее дружелюбие» к Путину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощание с Караченцовым45
Избивший журналиста НТВ отреагировал на его гибель42
Меркель уходит92
Основательница WWF в России погибла под Брянском26
Рыбин и Сенчукова сделали еще одно признание17
Видео
03:09
Меркель уходит
В мире Европа
02:41
Меркель решила покинуть свой пост
Европа В мире
04:18
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
01:33
Среднесуточная температура в среду станет отрицательной
Погода Новости Москвы
04:27
Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии
Армия Войска
01:01
Названа цель встречи Путина и Трампа
Политика США
05:21
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США
Общество
03:59
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Катастрофы Другое
01:40
На выборы в РФ выдвигали «мертвых душ»
Политика
00:45
В Москве горит территория бывшего завода ЗИЛ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение