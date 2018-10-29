Каждой Америке по Трампу: Бразилия выбрала президента

Ультраправый кандидат Жаир Болсонару победил на выборах президента Бразилии

Бразилии завершился второй тур президентский выборов. Победу на всенародном голосовании одержал бывший военный Жаир Болсонару, которого называют «бразильским Трампом» из-за его скандальных ксенофобских заявлений. В ходе предвыборной гонки политик резко высказывался о бедных, женщинах и представителях секс-меньшинств. Однако поддержку населения он получил благодаря своим обещаниям побороть коррупцию.

В Бразилии на выборах президента страны победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару, сообщает местный избирком.

После обработки 94,44% бюллетеней Болсонару набрал 55,54%, в то время как его противник Фернанду Аддад , представляющий левую Партию трудящихся, получил 44,46% голосов.

Бывшего военного Болсонару называют «бразильским Трампом» за его жесткую и местами даже ксенофобскую риторику.

В ходе предвыборной гонки он неоднократно заявлял, что американский президент — его кумир и пример для подражания, что также способствовало проведению аналогий.

Сам Трамп также не скрывает симпатий к своему новому коллеге. Он стал одним из первых иностранных лидеров, кто поздравил Болсонару.

«Президент Трамп позвонил избранному президенту Болсонару сегодня вечером и поздравил его и народ Бразилии с сегодняшними выборами. Оба выразили полную приверженность работе рука об руку для улучшения жизни народов США и Бразилии и в качестве региональных лидеров — жизни Америк», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Поздравил «нового Трампа» и действующий президент Бразилии Мишел Темер.

«Я только что поздравил избранного президента Жаира Болсонару с исторической победой, достигнутой сегодня. Настало время всем вместе работать для Бразилии», — написал он в твиттере.

Победа на этих выборах досталась Болсонару легче, чем ожидалось. Хотя соцопросы предрекали ему не больше 30%, в первом туре новый президент Бразилии набрал 46% голосов.

Политика называют ставленником богатых бразильцев, но было бы ошибочно полагать, что его поддержали лишь богачи. Среди сторонников Болсонару немало представителей других слоев, недовольных неблагоприятным положением страны, переживающей отнюдь не лучшие времена после периода подъема, когда все восхищались ее экономическими успехами.

Еще одной причиной победы стало то, что противником Болсонару во втором туре стал именно Аддад.

«Если во второй тур пройдет не Аддад, а лейборист Сиро Гомеш, у него будет больше шансов одолеть фаворита — Жаира Болсонару», — говорил «Газете.Ru» перед первым туром ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян.

Так или иначе следующие 4 года во главе Бразилии будет стоять человек, который во время предвыборной гонки шокировал публику эпатажными высказываниями, касающимися ксенофобии, низших слоев и особенно женщин из нищих кварталов. Доставалось от него и представителям сексуальных меньшинств.

Новый президент Бразилии неоднократно заявлял, что женщины должны получать меньше денег, чем мужчины, из-за того, что они рожают детей и значит — прерывают работу.

Политик даже позволял себе положительно отзывался о периоде военной диктатуры 1964-1985 года, жертвами которой стали сотни бразильцев. Среди них и экс-президент Дилма Руссефф . Она провела два года в тюрьме за выступления против диктатуры.

Однако избирателей привлекают не эпатажные высказывания Болсонару, а лозунги о борьбе со взяточничеством и коррупцией, которые превратились в национальное бедствие.

Характерная особенность коррупции в Бразилии заключается в том, что в ней замешаны практически все претенденты на выборные должности.

«Когда экономика в упадке и все слои общества чувствуют себя все хуже, страстные речи Болсонару задевают за живое», — писала о политике газета The Washington Post.

Болсонару ратует за резкое сокращение бюрократического аппарата, за ношение оружия для борьбы с криминалом, за приватизацию большинства государственных предприятий.

Новый глава государства вступит в должность 1 января следующего года.