Зурабишвили назвала успехом первое место в первом туре выборов президента Грузии

ТБИЛИСИ , 30 октября. / ТАСС /. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили , поддержанная на выборах 28 октября правящей партией «Грузинская мечта» (ГМ), считает успехом то, что она заняла первое место по итогам первого тура выборов главы государства. Об этом во вторник вечером заявила журналистам сама Зурабишвили.

"Благодарю всех, кто проголосовал за меня, кто участвовал в предвыборной кампании. Некоторые могут подумать, что это не та победа, ждали большего, но первое место в первом туре — это успех, это победа", — сказала она. «Несмотря на грязь и клевету со стороны оппонентов, я заняла первое место в первом туре, и это успех», — добавила Зурабишвили.

Она отметила, что «не собирается снимать свою кандидатуру», сказав, что не желает «оставить своих сторонников в середине пути».

Ранее представители оппозиционных грузинских партий призвали Зурабишвили отказаться от участия во втором туре. «Если правящая партия [ГМ] не верит в Зурабишвили в выборах, то будет лучше, если она сама откажется от участия во втором туре выборов», — сказал журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. Представители ГМ, в свою очередь, ответили, что «правящая партия по-прежнему полностью поддерживает кандидатуру Зурабишвили и будет оказывать ей поддержку во втором туре».