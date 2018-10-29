Трамп вновь проиграл зонту

Трамп бросил «непокорный» зонт при входе в самолет

Президент США Дональд Трамп вновь не сумел совладать с зонтом, видеозапись инцидента опубликована на YouTube.

Очередной курьезный случай произошел, когда американский лидер с зонтом в руке поднимался на трап самолета. На кадрах видно, как перед входом в лайнер происходит небольшая заминка, затем, судя по всему, не сумев протиснуться в проем с зонтом, Трамп просто бросает его на трап и спокойно заходит в самолет.

Видео сразу же собрало множество ироничных комментариев.

"Практика, Дональд — практика. Закройте его, положите на руку, сделайте небольшую грациозный шаг, отбросьте волосы, помашите и исчезните", — написал пользователь Bunker Bunt.

"Сделать зонтик снова великим", — сыронизировал Niki Kovacs, имея в виду известный слоган Трампа "Make America great again".

Это уже не первый случай, когда Дональд Трамп попадает в комичную ситуацию из-за зонта.

Так, недавно американский лидер не смог справиться с зонтом, вывернутым порывом ветра. В другом случае Трампа раскритиковали за то, что он, держа в руках зонт, оставил мокнуть под дождем свою жену Меланью.