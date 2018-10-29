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Трамп вновь проиграл зонту
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Трамп бросил «непокорный» зонт при входе в самолет 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп вновь не сумел совладать с зонтом, видеозапись инцидента опубликована на YouTube.
Очередной курьезный случай произошел, когда американский лидер с зонтом в руке поднимался на трап самолета. На кадрах видно, как перед входом в лайнер происходит небольшая заминка, затем, судя по всему, не сумев протиснуться в проем с зонтом, Трамп просто бросает его на трап и спокойно заходит в самолет.
Видео сразу же собрало множество ироничных комментариев.
"Практика, Дональд — практика. Закройте его, положите на руку, сделайте небольшую грациозный шаг, отбросьте волосы, помашите и исчезните", — написал пользователь Bunker Bunt.
"Сделать зонтик снова великим", — сыронизировал Niki Kovacs, имея в виду известный слоган Трампа "Make America great again".
Это уже не первый случай, когда Дональд Трамп попадает в комичную ситуацию из-за зонта.
Так, недавно американский лидер не смог справиться с зонтом, вывернутым порывом ветра. В другом случае Трампа раскритиковали за то, что он, держа в руках зонт, оставил мокнуть под дождем свою жену Меланью.
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