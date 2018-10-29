Болсонару сократит федеральное правительство Бразилии

Болсонару заявил, что сократит федеральное правительство Бразилии

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сократит федеральное правительство, а также будет защищать демократию и свободу в стране.

"Я обещаю, что мое правительство будет защищать демократию, свободу и конституцию страны", — сказал Болсонару своим сторонникам в Рио-де-Жанейро, трансляцию его выступления вёл телеканал Globo.

Он также пообещал всем жителям страны обеспечить религиозную свободу, свободу выражения мнения и слова и выразил надежду, что Бразилия станет страной, где ее жители "не боятся выходить на улицы".

"Я верю в народ Бразилии и надеюсь, что мы вместе сможем создать лучшее будущее. И это будущее будет создано в том числе правительством, которое предоставит условия для роста всех. И это значит, что федеральное правительство будет сокращено, что касается его структуры и бюрократии", — добавил Болсонару.

Он пообещал, что новое правительство будет "ломать бюрократические препоны и обеспечит предпринимателям большую свободу". Болсонару также выразил надежду, что в результате его действий госдолг страны перестанет расти.