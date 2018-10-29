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На видео попал необычный осьминог с «ушами»
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У побережья США на видео попал необычный осьминог с «ушами» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: National Oceanic and Atmospheric Administration
Осьминог Думбо был замечен дрейфующим у берегов Калифорнии, сообщает Daily Mail.
Исследователи, изучающие подводную гору Дэвидсон в Национальном морском заповеднике Монтерей, на этой неделе встретили так называемого осьминога Думбо, используя дистанционно управляемую камеру.
Это головоногое известно тем, что у него есть небольшие крыловидными плавниками — как уши, что делает его похожим на персонажа мультфильма.
"Сначала осьминог проплыл мимо камеры, хлопая на ходу плавниками, затем он перевернулся и показал восемь своих щупалец с присосками", — рассказали участники исследовательской команды.
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