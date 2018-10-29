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Чехия «вступилась» за РФ
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Премьер Чехии заявил, что не воспринимает Россию как угрозу 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что не считает Россию угрозой и надеется на нормализацию отношений с ней, об этом он рассказал в воскресенье вечером на Чешском ТВ.
"Я не воспринимаю Россию как угрозу. С ней необходимо вести активный диалог, в частности, по ситуации в Сирии. Думаю, что Европа проявляла слишком мало активности при развитии событий в этой стране, проспала ситуацию. Мы весьма заинтересовано в том, чтобы в Сирии воцарились покой и порядок, и ее граждане могли вернуться домой, это во многом повлияло бы и на миграционную проблему в Европе", — сказал чешский премьер.
По словам Бабиша, "очень плохо, что мы (Запад) вернулись в отношениях с Россией к состоянию "квази-холодной войны".
"Диалог с Россией необходимо поддерживать. Конечно, то, что она забрала Крым — это неприемлемо, свою роль в этом деле играют принятые санкции. Одновременно необходимо искать некое политическое решение. Усиленное вооружение — это не выход. Те огромные средства, которые ныне тратятся на новое оружие, вполне можно было бы использовать для поддержки тех стран в Африке, откуда идут потоки беженцев в Европу", — сказал Бабиш.
"Хорошо, что все ныне поддерживают коммуникацию с Россией. Мы должны найти некое решение, чтобы наши отношения, в конце концов, нормализовались. Думаю, что мы к этому придем", — подчеркнул чешский премьер.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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