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Эйфелева башня погасит подсветку из-за ЧП в США
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Эйфелева башня погасит подсветку в память о погибших в синагоге в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александра Масальцева
Эйфелева башня погасит подсветку в память о жертвах стрельбы в синагоге "Древо Жизни" в историческом районе Сквирел Хилл в американском Питтсбурге, сообщила мэр Парижа Анн Идальго в своем микроблоге в Twitter.
"Я выражаю свою полную поддержку еврейской общине, а также всем жителям Питтсбурга, после нападения, совершенного на синагогу. Я также выражаю солидарность моему другу (мэру Питтсбурга — ред.) Биллу Педуто. Париж и парижане вместе с вами", — написала мэр.
Согласно заявлению Идальго, подсветка погаснет в полночь в ночь с субботы на понедельник.
Нападение на синагогу произошло утром в субботу в американском Питтсбурге, когда там собрались люди на церемонию. Стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате стрельбы погибли 11 человек.
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