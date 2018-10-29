«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать

Стал известен новый девиз «Евровидения»

64-й международный музыкальный конкурс «Евровидение», который состоится с 14 до 18 мая 2019 года в израильском Тель-Авиве, пройдет под девизом «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream). Пока нет точной информации о том, кто в этот раз станет представителем России , но по некоторым слухам, на конкурсе может выступить певица Manizha.

«Позволь себе мечтать» — девиз, под которым пройдет 64-й международный музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле . Мероприятие пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве.

Официальный сайт мероприятия сообщает, что этот слоган «олицетворяет суть конкурса», так как означает одновременно и многообразие, и общность.

Пока неизвестно, кто из исполнителей представит Россию на музыкальном конкурсе в следующем году, однако в июне начали ходить слухи, что на конкурсе может выступить певица Manizha.

«Евровидение» состоит из двух этапов — полуфинал и финал. По информации из пресс-релиза, 14 и 16 мая пройдут полуфинальные состязания, а в субботу, 18-го числа, пройдет большой финал конкурса.

В 2018 году «Евровидение» проходило в столице Португалии Лиссабоне со слоганом «Все на борт!» (All Aboard). В нем победила израильская певица Нетта Барзилай с композицией «Toy». Стоит отметить, что Нетта после голосования экспертных комиссий стран занимала только третье место, на первую позицию ее вывело зрительское голосование.

Россию в тот раз представляла Юлия Самойлова , которая не смогла принять участие в соревновании 2017 года, когда конкурс проходил на Украине. Служба безопасности страны запретила певице въезд на территорию государства в связи с тем, что она ранее посещала Крым, который остается непризнанным украинскими властями.

В Лиссабоне Самойлова показала один из худших результатов за всю историю участия России в «Евровидении» и не прошла полуфинальную стадию.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху , встречая Нетту в аэропорту, заявил: «Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме!» Эта фраза вызвала неоднозначную реакцию у EBU — создателя и организатора конкурса, мгновенно выпустившего заявление, в котором посоветовал людям пока не покупать билеты на самолет и следить за официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс.

Статус восточной части древнего города остается одной из главных трудностей в конфликте Пелестины и Израиля. В 60-е годы XX века восточный Иерусалим был занят еврейским государством, и с тех пор правительство страны неизменно заявляет, что объединенный город является столицей Израиля, это идет вразрез с намерениями палестинцев.

Чуть позже новые проблемы у Израиля возникли с неожиданной стороны — звукозаписывающая компания Universal Music направила предупредительное письмо Дорону Медали и Ставу Бергеру, написавшим лучшую, по мнению телезрителей, песню «Евровидения». По заявлению компании, композиция является плагиатом на всемирно известный хит группы The White Stripes «Seven Nation Army». Дело не получило развития, так как Unversal отказался от публичных комментариев, в связи с чем EBU охарактеризовал всю историю как «досужие домыслы».

Ранее более 140 деятелей культуры преимущественно из Европейских стран подписали открытое обращение к EBU, призывая лишить Израиль права проведения «Евровидения-2019».

В обращении отмечается, что вскоре после победы Израиля на «Евровидении», 14 мая, «армия этого государства уничтожила 62 безоружных мирных протестующих в Газе палестинца, включая шестерых детей. Сотни людей были тяжело ранены».