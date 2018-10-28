Радикалы в Киеве заблокировали машину женщины с ребенком

На заправке в Киеве националисты блокировали машину женщины с ребенком

Националисты блокировали машину женщины с ребенком на заправке в Киеве, заявила владелица машины Елена Домбровская.

По ее словам, в воскресенье она возвращалась с ребенком-инвалидом с медицинских процедур и заехала на заправку в Киеве, которую заблокировали молодые люди. Украинское издание "Вести" сообщило, что националисты во главе с депутатом Киевсовета от националистической партии "Свобода" Владимиром Назаренко блокировали автомобиль женщины на АЗС Glusсo.

"Я заехала на заправку, так как заканчивалось топливо. Мне сначала перегородили путь, сказали, что заправка не работает. Я говорю: "Молодые люди, я спрошу у кассира", — рассказала женщина в эфире телеканала "112 Украина".

Она сообщила, что когда заехала на заправку, молодые люди обступили ее машину, прошли с ней к кассиру, и когда та уже провела оплату с платежной карточки пострадавшей, начали вырывать карточку из рук.

"Начали ее, мою платежную карточку, вырывать у меня из рук и ломать компьютер кассиру. Женщина тоже была напугана. Ребенок в машине был напуган. Я ребятам объяснила, что ребенок с инвалидностью, эпилептик, пожалуйста, я должна ехать, у меня заканчивается топливо", — рассказала Домбровская.

Она добавила, что молодые люди обвинили ее в поддержке России и участии в махинациях, хотя женщина не уверена в том, что заправка принадлежит российской компании. Также она сообщила, что один из молодых людей сказал ей, что он депутат, но свои документы не предъявил. Затем молодые люди разрисовали краской из баллончиков и заправку, и машину женщины, она вызвала полицию.