В США оценили саммит в Стамбуле

В США дали оценку прошедшему в Стамбуле саммиту по Сирии

Саммит в Стамбуле с участием лидеров России , Германии, Турции и Франции, на котором обсуждалась ситуация в Сирии , принес мало конкретных результатов и подчеркнул вызовы, с которыми придется столкнуться для урегулирования обстановки в этой ближневосточной стране, пишет американское издание The Washington Post.

В материале The Washington Post отмечается, что «в то время как каждая страна подчеркнула свою приверженность окончанию семилетнего конфликта», саммит в Стамбуле не принес особых результатов и «подчеркнув вызовы, с которыми придется столкнуться для выработки формулы примирения враждующих фракций, экстремистских группировок, а также (для преодоления) нежелания Запада взаимодействовать с президентом Сирии Башаром Асадом », передает ТАСС

Авторы материала указывают, что итоговое коммюнике, принятое лидерами четырех стран, содержит призыв к «всеобъемлющему политическому процессу, который был бы в руках Сирии и сирийцев».

При этом газета обращает внимание на то, что все стороны обсуждения «сошлись во мнении относительно поддержки усилий ООН по формированию Конституционного комитета для Сирии до конца года».

Касаясь вопроса претворения в жизнь конституционной реформы в Сирии, The Washington Post усомнилась, что такое «может быть реализовано в ближайшей перспективе».

«Вместе с тем эксперты сравнивают саммит с позированием перед камерами на высоком уровне, отражающим растущую роль России в завершающей фазе конфликта в Сирии», — также отмечает издание.

Напомним, в субботу в Стамбуле состоялся саммит по сирийскому урегулированию с участием президента России Владимира Путина , канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Стороны высказались против сепаратистских планов, направленных на подрыв суверенитета САР, и призвали ООН увеличить помощь этой стране.