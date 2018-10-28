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В США оценили саммит в Стамбуле
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В США дали оценку прошедшему в Стамбуле саммиту по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Саммит в Стамбуле с участием лидеров России, Германии, Турции и Франции, на котором обсуждалась ситуация в Сирии, принес мало конкретных результатов и подчеркнул вызовы, с которыми придется столкнуться для урегулирования обстановки в этой ближневосточной стране, пишет американское издание The Washington Post.
В материале The Washington Post отмечается, что «в то время как каждая страна подчеркнула свою приверженность окончанию семилетнего конфликта», саммит в Стамбуле не принес особых результатов и «подчеркнув вызовы, с которыми придется столкнуться для выработки формулы примирения враждующих фракций, экстремистских группировок, а также (для преодоления) нежелания Запада взаимодействовать с президентом Сирии Башаром Асадом», передает ТАСС.
Авторы материала указывают, что итоговое коммюнике, принятое лидерами четырех стран, содержит призыв к «всеобъемлющему политическому процессу, который был бы в руках Сирии и сирийцев».
При этом газета обращает внимание на то, что все стороны обсуждения «сошлись во мнении относительно поддержки усилий ООН по формированию Конституционного комитета для Сирии до конца года».
Касаясь вопроса претворения в жизнь конституционной реформы в Сирии, The Washington Post усомнилась, что такое «может быть реализовано в ближайшей перспективе».
«Вместе с тем эксперты сравнивают саммит с позированием перед камерами на высоком уровне, отражающим растущую роль России в завершающей фазе конфликта в Сирии», — также отмечает издание.
Напомним, в субботу в Стамбуле состоялся саммит по сирийскому урегулированию с участием президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стороны высказались против сепаратистских планов, направленных на подрыв суверенитета САР, и призвали ООН увеличить помощь этой стране.
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