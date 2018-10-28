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Депутат Рады вызвал полицию из-за пионерских галстуков
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Депутат Рады вызвал полицию на концерт из-за пионерских галстуков 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Владимир Арьев вызвал полицию из-за посетителей концерта в пионерских галстуках. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.
По словам Арьева, инцидент произошел на вечеринке "Дискотека 80-х", на которую парламентарий пришел отдохнуть вместе с женой. Увидев сограждан в "неподобающем виде", депутат тут же вывел их из зала и вызвал полицию.
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Депутат пояснил, что посетители в галстуках являются "провокаторами", которые пришли на концерт "с запрещенной коммунистической символикой".
"Вели себя как типичные советские люди", — отметил Арьев.
Депутат добавил, что после приезда правоохранительных органов написал заявление и ушел с мероприятия, поскольку "концерт был испорчен".
В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.
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