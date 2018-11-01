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Построена самая высокая статуя в мире
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Построена самая высокая статуя в мире 

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Фото: lenta.ru
В индийском штате Гуджарат на реке Нармада возвели самую высокую статую в мире. Об этом сообщает Independent.
182-метровый монумент посвящен государственному деятелю Валлабхаи Пателю (Vallabbhai Patel), который стал ключевой фигурой индийского национально-освободительного движения.
Достопримечательность получила официальное название «Статуя единства», а ее строительство обошлось в 400 миллионов долларов.
«Патель хотел, чтобы жители Индии были сильной, влиятельной, чуткой и внимательной нацией, и сейчас мы работаем над этим», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии открытия монумента.
По высоте «Статуя единства» оказалась почти на 55 метров выше предыдущего самого высокого монумента в мире — Чжунъюаньской статуи Будды в Китае — и почти в четыре раза выше статуи Свободы в Нью-Йорке.
Валлабхаи Патель был известен как «железный человек Индии». Он всеми силами пытался добиться независимости страны и был верным последователем другого известного политического деятеля Махатмы Ганди. После раздела Британской Индии Патель прилагал огромные усилия для того, чтобы Индия сохранила свои границы и не распалась на множество мелких государств.
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