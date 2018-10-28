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ФБР прокомментировало бойню в синагоге
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ФБР прокомментировало бойню в синагоге 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специальный представитель ФБР Роберт Дженсен заявил, что человек, устроивший бойню в синагоге американского города Питтсбург, вероятно, действовал о одиночку. Об этом, по его словам, свидетельствуют собранные к настоящему времени данные о преступлении.
Выступая на пресс-конференции в Питтсбурге в воскресенье, Дженсен сообщил, что в расследовании участвуют представители полицейских управлений из Вашингтона, Балтимора и Нью-Йорка. Полицейские, в частности, изучают аккаунты подозреваемого в социальных сетях и просматривают записи с камер внешнего наблюдения. Он добавил, что работа по сбору улик на месте преступления продлится по крайней мере неделю.
Нападение на синагогу в Питтсбурге уже осудила глава Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.
Случившееся в Питтсбурге она назвала трагическим напоминанием о том, что "бич антисемитизма сохраняется в регионе ОБСЕ и иногда имеет смертельные последствия".
"Все государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательство предпринять решительные действия по борьбе с антисемитизмом и преступлениями на почве ненависти", — приводит выдержки из ее заявления ТАСС.
Гисладоттир приветствовала тот факт, что власти США возбудили уголовное дело против подозреваемого.
В результате стрельбы в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге утром 27 октября погибли 11 человек, еще шестеро, в том числе четверо полицейских, получили ранения. Нападавший, 46-летний Роберт Боуэрс, был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован. Против него уже выдвинуты обвинения по 29 пунктам.
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