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Ведущая рассказала об «отвратительном» комплименте Трампа
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Ведущая Би-би-си рассказала об «отвратительном» комплименте Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Twitter / stephbreakfast
Журналистка, ведущая Би-би-си Стеф Макговерн рассказала, что в 2012 году Дональд Трамп на личной встрече назвал ее «очень красивой», однако его поведение она сочла отвратительным, пишет The Daily Telegraph.
Макговерн вела вечернее шоу Have I Got News For You. Трамп перед его началом сказал ей: «Вы такая красивая! Я собираюсь уйти из комнаты, чтобы прихорошиться. Потому что если мы начнем интервью сейчас, все будут смотреть на вас, а не слушать меня», передает RT.
«Он считал, что это лучший способ меня обезоружить. Он думал, что, как журналистке, это лучшее, что можно мне сказать. Вместо того, чтобы заявить: «О, я видел на прошлой неделе ваш выпуск о страховке мобильных телефонов», — заявила она, назвав его поведение отвратительным.
Макговерн похвалилась, что Трамп не смог сбить ее с толку — тогда он ответила ему: «Ага, милый, в „Клубе Бонго“ я слышала подкаты и получше».
В 2012 году она вела на Би-би-си утреннюю рубрику о новостях экономики. У Трампа она спрашивала о статусе бизнес магната, о прошлой заявке на президентство, о том, приносит ли ему счастье его богатство.
The Daily Telegraph также пишет, что в этом 36-летнюю ведущую ошибочно стали поздравлять в соцсетях с беременностью. «Я не жду ребенка, у меня просто круглый животик», — заметила в ответ на это Макговерн.
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