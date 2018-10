Ведущая рассказала об «отвратительном» комплименте Трампа

Ведущая Би-би-си рассказала об «отвратительном» комплименте Трампа

Журналистка, ведущая Би-би-си Стеф Макговерн рассказала, что в 2012 году Дональд Трамп на личной встрече назвал ее «очень красивой», однако его поведение она сочла отвратительным, пишет The Daily Telegraph

Макговерн вела вечернее шоу Have I Got News For You. Трамп перед его началом сказал ей: «Вы такая красивая! Я собираюсь уйти из комнаты, чтобы прихорошиться. Потому что если мы начнем интервью сейчас, все будут смотреть на вас, а не слушать меня», передает RT.

«Он считал, что это лучший способ меня обезоружить. Он думал, что, как журналистке, это лучшее, что можно мне сказать. Вместо того, чтобы заявить: «О, я видел на прошлой неделе ваш выпуск о страховке мобильных телефонов», — заявила она, назвав его поведение отвратительным.

Макговерн похвалилась, что Трамп не смог сбить ее с толку — тогда он ответила ему: «Ага, милый, в „Клубе Бонго“ я слышала подкаты и получше».

В 2012 году она вела на Би-би-си утреннюю рубрику о новостях экономики. У Трампа она спрашивала о статусе бизнес магната, о прошлой заявке на президентство, о том, приносит ли ему счастье его богатство.

The Daily Telegraph также пишет, что в этом 36-летнюю ведущую ошибочно стали поздравлять в соцсетях с беременностью. «Я не жду ребенка, у меня просто круглый животик», — заметила в ответ на это Макговерн.