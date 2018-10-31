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Госдеп отказался признать гибель 120 сирийцев
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У Госдепа нет информации, подтверждающей гибель 120 сирийцев 

РИА Новости + ещё 53 49 минут назад
Фото: SANA
Госдепартамент США не располагает информацией, подтверждающей гибель 120 мирных жителей за месяц от действий коалиции в Сирии, заявил в среду журналистам заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что более 120 мирных жителей за месяц погибли из-за неизбирательности ударов коалиции во главе с США на востоке Сирии.
"У нас нет никакой информации о том, что эта информация соответствует действительности", — сказал он.
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