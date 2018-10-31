Госдеп отказался признать гибель 120 сирийцев

У Госдепа нет информации, подтверждающей гибель 120 сирийцев

Госдепартамент США не располагает информацией, подтверждающей гибель 120 мирных жителей за месяц от действий коалиции в Сирии, заявил в среду журналистам заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что более 120 мирных жителей за месяц погибли из-за неизбирательности ударов коалиции во главе с США на востоке Сирии.