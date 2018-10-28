В Грузии состоится второй тур президентских выборов

Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов — меньше 50%, необходимых для окончательной победы в первом туре президентских выборов, сообщается на сайте ЦИК Грузии по результатам обработки 98,25% данных с участков.

Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 37,75%. Он вместе с Зурабишвили вышел во второй тур выборов.

Центризбирком отмечает, что подсчитаны данные с 3629 участков из 3705.

Избирательные участки закрылись 28 октября в 20.00 (19.00 мск). За должность президента боролись 25 кандидатов.

Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберает более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.