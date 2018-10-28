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В Грузии состоится второй тур президентских выборов
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В Грузии состоится второй тур президентских выборов 

РИА Новости + ещё 39 10 часов назад
Фото: © AP Photo / Shakh Aivazov
Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов — меньше 50%, необходимых для окончательной победы в первом туре президентских выборов, сообщается на сайте ЦИК Грузии по результатам обработки 98,25% данных с участков.
Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 37,75%. Он вместе с Зурабишвили вышел во второй тур выборов.
Центризбирком отмечает, что подсчитаны данные с 3629 участков из 3705.
Избирательные участки закрылись 28 октября в 20.00 (19.00 мск). За должность президента боролись 25 кандидатов.
Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберает более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.
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