«Россия хочет от США помощи в экономике»

Трамп заявил о желании России получать экономическую помощь США

Россия хочет получить от США экономическую помощь, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своей речи в штате Иллинойс. Также он похвалил самого себя за «хорошую работу» по развитию американской экономики. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что первая встреча совместного бизнес-совета России и США пройдет в начале 2019 года.

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своей речи в штате Иллинойс заявил, что Россия хочет получить от США экономическую помощь, а также похвалил самого себя за «хорошую работу» по развитию американской экономики.

«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллионов долларов. Россия хочет нашего участия», — выразил уверенность Трамп.

Американский лидер также добавил, что и в сфере международной политики у США «все отлично», передает ФАН.

Два дня назад сообщалось, что ужесточение американских санкций в отношении России не должно сказаться на рейтинге страны, однако прогноз может быть ухудшен до стабильного. Об этом заявила ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу . По словам эксперта, в случае ужесточения санкции в рейтинговом агентстве возьмут паузу, чтобы пересмотреть их фактическое влияние на кредитный профиль России.

Чуть ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что первая встреча совместного бизнес-совета России и США пройдет в начале 2019 года.

«Мы договорились, что первая встреча совместного российско-американского бизнес-совета пройдет в первые три месяца следующего года», — сказал Болтон.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным , передает НСН.

Сам же Путин в ходе этой встречи рассказал о росте товарооборота с США вопреки недружественным шагам со стороны американской администрации.

«Несмотря на все ваши усилия, торговый оборот между нашими странами, как ни странно, растет. В прошлом году — на 16%, в этом году — на 8%. Это мало в абсолютных величинах, очень мало, но тем не менее тенденция такая есть. И, кстати говоря, с позитивным сальдо для Соединенных Штатов», — сказал российский лидер.

Он также отметил рост взаимных инвестиций и обратил внимание на то, что российские инвестиции в экономику США в два раза превышают инвестиции США в экономику России.

Накануне стало известно, что нашумевший план правительства по дедолларизации российской экономики был засекречен. Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев , он находится под грифом «Для служебного пользования».

Замминистра пообещал, что план будет представлен премьеру Дмитрию Медведеву после того, как Минфин , Минэкомики и Центробанк устранят разногласия по поводу него. При этом власти специально подчеркнули, что в плане не содержатся нормы по запрету на хождение доллара внутри страны или по конвертации вкладов в рублевые.

В свою очередь, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация Штатов «каждые месяц-два» будет вводить новые антироссийские санкции.

Об этом дипломат рассказал на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два», — заявил Волкер.

Он отметил, что США тесно работают с союзниками в Европе по вопросу санкций, а также заявил о своей вере в то, что антироссийские санкции имеют эффект.

Комментируя происходящее, Дмитрий Медведев указал, что США втянули Россию в торговую войну, наложив санкции против банковского сектора РФ.

«Санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции», — подчеркнул премьер.

Однако Россия все равно сможет преодолеть подобное испытание. Глава кабмина подчеркнул, что у правительства нет сомнений в том, что российская экономика способна адаптироваться к давлению любого характера.

«Это [торговая война] разрушает международный порядок, в том числе экономический», — добавил премьер, указав на то, что санкции вводятся, «чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле».

Российская и американская экономики, по словам Медведева, «незначительно взаимововлечены» друг в друга, и торговый оборот между РФ и США невелик. Однако из-за санкций страдает европейский бизнес— с Европой у России «огромный» торговый оборот, подчеркнул премьер.

Получается, продолжал он, за санкции расплачивается население Евросоюза — и с ЕС у России к тому же не самые лучшие отношения. Однако и виноват в этом Брюссель, принявший «скоропалительные решения» о санкциях против России.

«Европа потеряла рабочие места. Потеряла прибыль. Потеряла уверенность», — резюмировал глава российского правительства.

Ранее американская газета The Wall Street Journal поясняла, что американские санкции привели к росту цен на нефть, таким образом Россия получила дорогое сырье и более дешевую валюту, что благоприятно сказалось на экономике страны.

По данным издания, с середины августа цены на нефть, которая остается основным экспортным товаром России, выросли почти на 14%. Как отмечалось, рост цен на сырье связан в большей степени с возобновлением санкций США в отношении Ирана, которые, в свою очередь, ударили по экспорту иранской нефти.

Между тем, рубль потерял почти 15% своей стоимости, начиная с апреля, когда Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции. За последние дни снизились цены как на нефть, так и на доллар, писала газета. Тем не менее, в течение нескольких месяцев российская экономика получала лишь выгоду от этой ситуации.

Как отмечалось в материале, США несут риски из-за того, что направленные против России санкции не дают ожидаемого в Вашингтоне эффекта. Однако годы санкций, безусловно, нанесли ущерб российской экономике, констатировала WSJ. Так, введенные еще в 2014 году санкции серьезным образом сказались на позициях рубля и инвестициях в энергетический сектор.