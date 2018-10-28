На избирательном участке в Грузии произошла драка

В Грузии на избирательном участке в Марнеули произошла драка

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Правоохранители задержали двух человек за драку на одном из избирательных участках в городе Марнеули (регион Кахетия ) в день выборов президента страны, говорится в заявлении МВД По данным ведомства, между членами оппозиционной партии "Национальное движение" и правящей "Грузинской мечтой" произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. "Два человека задержаны за административные правонарушения. По факту (драки — ред.) начато расследование по 162 статье уголовного кодекса (избиение или другое насилие на территории, прилегающей к месту голосования — ред.)", — сказано в заявлении МВД. Григол Вашадзе. В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД , независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили